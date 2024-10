Esto es lo mínimo que Claudia Sheinbaum espera de España para este 12 de octubre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un video de distintos países y gobernantes alrededor del mundo que pidieron perdón u ofrecieron disculpas públicas por actos atroces del pasado, al invitar a España a iniciar el proceso del perdón a los pueblos originarios de México este 12 de octubre.

“Y vamos a pasar un video sobre todas las disculpas públicas que han hecho países o gobernantes de distintos lugares del mundo para ver si se anima el día de mañana iniciar este proceso de disculpa pública, España a los pueblos originarios de México”, comentó Sheinbaum Pardo.

Durante La Mañanera del Pueblo de este viernes 11 de octubre, la mandataria nacional aseguró que mañana se conmemora el Día de la Hispanidad, antes Día de la Raza, por lo que puede ser una fecha perfecta para comenzar con estas disculpas.

“Vamos a pasar un video relacionado con el día de mañana, que es 12 de octubre, que hace muchos años y todavía en España, antes le llamaban el Día de la Raza, que no tiene nada que ver con razas porque no existen en los seres humanos, somos una sola especie y no hay razas demostrado biológicamente, ahora le llaman el Día de Hispanidad”, agregó la presidenta.

¿Qué dice el video?

En dicho video se habla sobre las disculpas que se han hecho a nivel internacional, como las disculpas de Japón hacia Corea y China, de Alemania a Israel por los crímenes en el holocausto, Italia a Libia, Estados Unidos a Guatemala, Países Bajos a Indonesia, Francia hacia Argelia y Ruanda, así como de Bélgica al Congo o el Reino Unido a Kenia.

Además, en el mismo video, se recordó que Portugal reconoció su responsabilidad de la esxclavitud durante la época colonial y El Vaticano repudió su paso colonial y los abusos a niños en escuelas católicas, o las de Canadá, Estados Unidos, Argentina, Australia, Chile, Noruega, Nueva Zelanda y El Salvador, que se han disculpado a sus pueblos originarios.

“Estos ejemplos confirman que ofrecer disculpas por agravios del pasado permiten resolver heridas históricas y libera, tanto a quien ofrece perdón, como a quien lo otorga”, finaliza dicho video.