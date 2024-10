No es libertad de expresión: acusa Sheinbaum a Antonio Garci y defiende a Andrea Chávez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se posicionó en contra de lo sucedido con la senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, quien denunció que fue víctima de violencia de género por parte del monero Antonio Garci Nieto.

Durante La Mañanera del Pueblo de este martes 15 de octubre desde Palacio Nacional, la mandataria nacional rechazó cualquier acción que atente contra la integridad y bienestar de las mujeres, que tomó fuerza mediante las plataformas digitales actuales.

“Es un llamado, no puede continuar en nuestro país un esquema de violencia por el solo hecho de ser mujer, además vinculado a un tema de agresión físico por ser mujer, durante años las mujeres fuimos utilizadas y todavía cosificando a la mujer como si fuera un objeto sexual. Difícilmente se puede tipificar legalmente, pero, el que llegue una mujer a la presidencia es para denunciarlo”, explicó.

En referente al caso de Andrea Chávez, la mandataria se colocó en oposición a que este tema sea tergiversado, aludiendo por la vertiente de la “libertad de expresión”, puesto que, aunque el agravio no sea del todo físico, continúa siendo catalogado como violencia de género.

“No estoy de acuerdo en que sea libertad de expresión (...) No puede convertirse en algo normal, no es costumbre, es violencia”, especificó, al mencionar que este tipo de acciones no pueden convertirse en algo normalizado por la sociedad, pues este tipo de comportamientos que propician la violencia de género se emplean en la prácticas habituales como algo cotidiano.

Violencia digital

La presidenta también expuso su oposición en cuanto a la normalización de la violencia digital que se vive en redes sociales, porque se tomó este ejercicio para emitir un discurso agresivo en contra de las personas.

Como ejemplo, hizo mención del caso que vivió la senadora Andrea Chávez, quien fue afectada públicamente por la exposición de un montaje erótico con algunas de sus imágenes.

Sheinbaum Pardo indicó que en su postura como persona agraviada, la senadora de Morena estaba en todo el derecho de interponer las denuncias correspondientes contra el victimario, al mencionar la “Ley Olimpia”, la cual fue un factor decisivo en la tipificación de la violencia digital contra la mujer en México.

También hizo un llamado de atención dirigido a la profanación de los derechos en medios digitales, puesto que, consideró que en el país no puede continuar efectuándose un esquema de violencia contra las mujeres por una cuestión de género: “la violencia contra las mujeres no puede continuar”.