Chofer teme que Uber aumente comisiones tras propuesta de seguro social de Sheinbaum

Ernesto es un chofer de Ciudad de México que lleva más de dos años, es fiel a Uber, dice, a pesar de que aumentó sus impuestos y bajaron sus ganancias, pero ahora teme que aumenten las comisiones tras la iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El chofer, registrado como trabajador independiente, asegura que él genera más ingresos que el salario mínimo actual en CDMX, pero no está de acuerdo y “no se le hace bueno”, porque desde hace algunos años las plataformas ya no pagan las mismas comisiones de antes.

“Están quitando mucho más, sinceramente esto ya no es negocio. Yo nada más trabajo en Uber, ahora sí que le he sido fiel a Uber, pero ahora me estoy decepcionando porque nos quita mucho de cada viaje, con esto seguro nos van a quitar más, porque obviamente Uber nunca va a perder”, comenta en entrevista con Publimetro, preocupado por la posible aprobación de la Reforma a la Ley del Trabajo sobre plataformas digitales, presentada por el secretario Marath Bolaños.

“De un viaje de 80 pesos, yo me quedo como 42, entonces no conviene mucho. Esta bien lo del seguro, pero de ahí se va a agarrar Uber para quitarnos más por cada viaje”, afirma Ernesto, quien lleva poco más de dos años con la plataforma y trabaja, dice, alrededor de ocho a nueve horas por día, a veces cinco o seis días a la semana.

Horarios laborales

El chofer cuenta que tiene sus propios horarios, y aunque la iniciativa de reforma de Sheinbaum Pardo durante La Mañanera del Pueblo de este miércoles 16 de octubre en Palacio Nacional, contempla que los ahora empleados mantengan la elección de sus propios horarios, Ernesto refiere que esto también puede ser pretexto para que Uber pueda aplicar sanciones, al no cumplir un horario completo.

“Hace como dos años nos mandaban encuestas para conocer nuestra opinión sobre el seguro social y las prestaciones, pero lo estaban haciendo porque implementaron los viajes con Vemo, donde tienes que trabajar nueve horas, pero tú no decides a qué hora debes trabajar”, cuenta.

Puntos que establece la reforma de Sheinbaum

Se añade un capítulo ala Ley Federal del Trabajo para regular el trabajo en plataformas para choferes y repartidores.

Se reconoce la subordinación discontinua y acotada al tiempo efectivamente trabajada, por lo que no habrá cambio en el modelo de negocio

Este reglamento formará parte del contrato de trabajo, con lo que habrá más claridad para los trabajadores de los mecanimos de asignación

Se otorgará Seguro Social a las personas que generen más del salario mínimo y tendrán derechos a créditos del Infonavit ,

Se establecen reglas para la desconexión con o si responsabilidad para las plataformas para los casos graves podrá ser inmediata con al menos tres días

Habrá perspectiva de género , incluyendo protocolos especializados para la atención de casos de acoso, hostigamiento o similares

Facilidades en el IMSS