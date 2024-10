Repartidores respaldan a Sheinbaum pero piden afinar su reforma a plataformas digitales

La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México (UNTA) reconocieron la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley del Trabajo sobre las aplicaciones o plataformas digitales, presentada esta semana en La Mañanera del Pueblo.

“Reconocemos este avance como una victoria significativa en la lucha por el reconocimiento de los derechos laborales de quienes trabajan en la economía de plataformas”, indicaron en una conferencia de prensa en un hotel de Ciudad de México.

De acuerdo con los trabajadores de la UNTA, un sindicato nacional con presencia y estructura en cinco estados y con al menos 3 mil afiliados, la propuesta de Sheinbaum es un gran paso hacia la formalización de su trabajo, por eso celebran que por primera vez se reconozca la relación laboral que mantienen con las empresas transnacionales, dueñas de estas plataformas digitales.

En dicha conferencia, resaltaron que la reforma que plantea el Gobierno de México mantiene la flexibilidad de horarios, aspecto fundamental por el que han luchas, además, plantea la subordinación discontinua, la cual ven como una puerta a nuevas oportunidades como obtener el seguro social, reparto de utilidades e indemnización en caso de accidentes, y no como una pérdida de la autonomía

Proponen mejoras a la reforma

Si bien la UNTA está de acuerdo con la reforma de la presidenta y valoran “este esfuerzo, no podemos dejar de mencionar que la propuesta debe afinarse en ciertos aspectos”, indicaron, al mencionar que el cálculo del salario no contempla el tiempo de conexión (minutos y horas en los que no realizan un viaje) para evitar ser penalizados por las plataformas, así como la ausencia de mecanismo claros para garantizar la protección de los trabajadores que generan un ingreso por debajo del salario mínimo mensual.

“Es esencial que las sanciones por desconexión o rechazo de pedidos sean de eliminadas, para garantizar que la flexibilidad sea real, una característica central de este tipo de empleo”, solicitaron.

“Los avances tecnológicos no deben significar una pérdida de derechos, sino todo lo contrario”, sentenciaron al explicar que seguirán esta lucha y resistencia en contra de las empresas de plataformas digitales, debido a que desplegaron una serie de campañas para evitar que sean reconocidos como empleados subordinados, por su enorme poder económico y mediático.