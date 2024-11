¿Y si nos pega el Covid? Vacuna Patria no está lista para campaña de vacunación

¿Y si nos pega el Covid? Vacuna Patria no está lista para campaña de vacunación

La Vacuna Patria, la cual está fabricada con tecnología mexicana para combatir el Covid-19, no estará lista para ser aplicada durante la campaña de vacunación que implementó el Gobierno Federal, según informó Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Ciencia y Tecnología.

La Vacuna Patria está diseñada por diferentes instituciones mexicanas para combatir el Covid-19 en nuestro país, misma que no estará disponible durante la campaña de vacunación debido a que no está actualizada.

No se ha aplicado la Vacuna Patria en pandemia de Covid-19

El hecho de que la Vacuna Patria no esté lista para la campaña de vacunación que dio inicio el 15 de octubre de 2024 y se extenderá hasta el 28 de marzo de 2025, no es nuevo, pues durante la pandemia del Covid-19 no se pudieron aplicar dosis.

De hecho, desde que hay conocimiento de esta vacuna, no se ha aplicado jamás con los ciudadanos mexicanos, esto a pesar de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), otorgó la autorización para utilizarla.

Ha transcurrido más de un año desde que se terminó la emergencia sanitaria por culpa del Covid-19, y desde entonces, a pesar de contar con la autorización de los organismos competentes, no se ha puesto en el mercado.

Eso quiere decir que instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no cuentan con la vacuna, por lo que en esta temporada de vacunación no estará disponible, y aunque lo estuviera, no cuenta con las actualizaciones pertinentes para las nuevas variantes del Covid-19

Vacuna Patria no está actualizada contra nuevas variantes del Covid-19

Rosaura Ruiz Gutiérrez confirmó en una entrevista que, a pesar de que se está fabricando la Vacuna Patria, esta carece de actualizaciones, por lo que deberán someterla a análisis para que pueda funcionar ante las variantes como ómicron.

“Es un gran logro tener una vacuna, pero habrá que actualizarla a ómicron, pero la vacuna se está produciendo, la empresa debe entregar un cierto número de vacunas, no sé cuántas tengan, pero estará en algún momento”, dijo la dirigente.