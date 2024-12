¿Sheinbaum pasará la Navidad en Palacio Nacional, cuándo será la mudanza?

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que antes que concluya el año vivirá en el departamento de 300 metros cuadrados que durante todo su sexenio ocupó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional; este domingo primero de diciembre cumplió dos meses en el cargo y no ha ocurrido tal mudanza, aunque se sabe que la mandataria se encuentra alistando las maletas.

La mandataria habita desde hace siete años un modesto departamento —como ella misma lo ha calificado— ubicado en la calle de Cuitláhuac en la colonia Toriello Guerra, en la alcaldía Tlalpan, del cual salió el pasado primero de octubre para tomar posesión como la primera Presidenta de México.

La vivienda de alrededor de 80 metros cuadrados cuenta con sala, comedor, cocina, un pequeño estudio y dos recámaras; el monto aproximado por la renta de un inmueble de este tipo según información del sitio Inmuebles 24 ronda entre los 17 mil a 24 mil pesos mensuales.

Asimismo, de acuerdo con el sitio Propiedades.com, un departamento en renta en la misma colonia o en una zona similar de la Alcaldía Tlalpan de 100 metros cuadrados se ofrece a un costo de 20 mil 500 pesos mensuales.

¿Por qué decidió que vivirá en Palacio Nacional?

La Presidenta de México explicó en la Mañanera del Pueblo del pasado 13 de noviembre las razones por las que se mudará al departamento que durante 5 años y 10 meses ocupó Andrés Manuel López Obrador.

“Ya pronto nos vamos a mudar, todavía estamos allá en el departamento (ubicado en Tlalpan). Antes de que termine el año nos mudaremos”, lo que implicaría que quizá las fiestas de Nochebuena y Navidad las celebre en Palacio Nacional o al menos el Año Nuevo.

La mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de vivir en Los Pinos o en el Castillo de Chapultepec, a lo que rotundamente respondió que no.

“En este momento yo no tengo una casa propia y decidí vivir en Palacio Nacional. Esto es secundario, pero creo que es conveniente vivir y trabajar ahí. Eso me permitirá disponer de la mayor parte del tiempo para cumplir con mis obligaciones. Una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la idea de vivir en Palacio Nacional, evidentemente yo no iría a vivir a Los Pinos”, dijo.

¿Desde cuándo habita en la colonia Toriello Guerra?

Claudia Sheinbaum vive en la colonia Toriello Guerra de la alcaldía Tlalpan desde hace aproximadamente siete años, cuando era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente luego de su boda con José María Tarriba, en noviembre de 2023, su esposo llegó a vivir al departamento con ella.

En 2022, mediante un video colgado en sus redes sociales mostró como era la vivienda en donde habita; la Jefa del Ejecutivo se mudará junto con su cónyuge antes que termine 2024 y ambos esperan que este cambio les permita estar más cerca de sus labores diarias y mejorar la eficiencia en su gestión.

Además, mencionó que la mudanza a Palacio Nacional también tiene un significado histórico y cultural.

“Palacio Nacional es un símbolo de nuestra nación y de nuestra historia. Vivir aquí es un honor y una responsabilidad que asumo con total compromiso”, expresó.

¿Cómo es el departamento de Palacio Nacional?

El departamento ubicado dentro de Palacio Nacional fue construido por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa durante su mandato (2006-2012) con el propósito de tener un lugar donde descansar luego de algunas jornadas maratónicas de trabajo; posteriormente el expresidente Enrique Peña Nieto se lo enseñó a Andrés Manuel López Obrador durante el proceso de transición en 2018.

El inmueble mide poco más de 300 metros, cuenta con dos habitaciones, un estudio, cocina, sala y comedor.

Departamento en Palacio Nacional Esta es la vivienda ubicada dentro de Palacio Nacional en donde vivirá Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México

En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el plano del departamento en Palacio Nacional, en el cual se instaló junto con su esposa, Beatriz Gutiérrez y su hijo Jesús Ernesto, al inicio de su sexenio. Posteriormente en un documental realizado por Epigmenio Ibarra se dieron a conocer algunas imágenes del inmueble.