Empresarios de Sinaloa piden apoyo urgente al Senado ante violencia en Culiacán

Un grupo de empresarios de Sinaloa pidieron apoyo urgente ante la violencia, donde la capital Culiacán amaneció con explosiones y preocupación de los habitantes del estado ante varias situaciones de peligro reportadas.

Encabezados por la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sinaloa, Martha Reyes, presentaron un Plan Emergente de Recuperación Económica ante el Senado de la República, con el objetivo de contrarrestar la “grave crisis económica que enfrenta su estado, producto de la violencia derivada del narcotráfico”.

“Nuestra solicitud es una respuesta a la grave situación que enfrentamos, que no solo está afectando a las empresas, sino también a las familias y comunidades que dependen de una economía activa y segura. Confiamos en que los legisladores y el Gobierno Federal atenderán nuestras propuestas de manera urgente, ya que los efectos de esta crisis no solo son económicos, sino también sociales y culturales”, expresó Reyes.

La delegación sinaloense, que incluye a empresarios y ciudadanos afectados por la inseguridad, se reunió con miembros del Senado para exponer la difícil situación que viven las familias y las empresas en la entidad, donde la violencia provocó una parálisis de la economía, pérdidas millonarias y un retroceso social significativo.

Desde hace casi tres meses, Sinaloa enfrenta un conflicto armado entre bandas rivales, lo que provocó que muchas empresas cierren sus puertas, reduzcan su personal y operen en horarios limitados debido al temor a la violencia. La grave situación fue reconocida desde el 25 de noviembre por Cristina Isabel Ibarra Armenta, presidenta de dicho Colegio, quien destacó la necesidad de declarar a Sinaloa en emergencia debido a la afectación de la violencia en sectores clave como la inversión, la generación de empleo y la producción agrícola.

Ibarra Armenta subrayó que el rezago económico que enfrenta la entidad es insostenible, y que las medidas gubernamentales hasta ahora implementadas son insuficientes para enfrentar los desafíos actuales.

Impacto económico:

La entidad perdió 18 mil millones de pesos debido a la violencia, de acuerdo con el reporte del Colegio de Economistas de Sinaloa.

Las empresas locales y los comerciantes han sufrido pérdidas económicas directas e indirectas de al menos 500 millones de pesos diarios debido a la parálisis económica, especialmente en sectores como el comercio de eventos masivos (como conciertos, festividades y espectáculos ).

debido a la parálisis económica, especialmente en sectores como el comercio de eventos masivos (como ). La inseguridad ha obligado a muchas empresas a reducir horarios y personal, con acuerdos de trabajo de menos días por semana. Sin embargo, los despidos no han sido una opción, ya que el paro técnico afecta tanto a los trabajadores como a los empleadores .

. En el sector agrícola, hay 21 mil empleos formales menos en comparación con 2021 , lo que causó una desaceleración aún mayor en la producción.

, lo que causó una desaceleración aún mayor en la producción. Sin fondos de emergencia disponibles para cubrir la crisis, los productores vieron mermada su capacidad para hacer frente a la situación.

Su Plan Emergente de Recuperación Económica presentado al Senado

Programa de Bienestar de Emergencia Social: asignar 250 millones de pesos para dar apoyo alimentario a los afectados por la pérdida temporal o permanente de su fuente de ingresos, incluyendo 50,000 apoyos alimentarios para personas y dependientes económicos. Empleo Temporal Inmediato: destinar 5 millones de pesos para un Programa de Empleo Temporal Inmediato, ofreciendo 25 mil jornales con salario mínimo para labores de mantenimiento de infraestructura pública y rehabilitación de fuentes de ingresos. Atención a la Salud Mental: asignar 15 millones de pesos adicionales al presupuesto de la Secretaría de Salud para implementar un Programa Especial de Atención a la Salud Mental, en respuesta al impacto psicológico de la violencia en la población. Créditos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: establecer un programa de créditos a microempresarios afectados por la violencia, con una tasa de interés 3 puntos menores a la tasa de referencia del Banco de México, con un periodo de gracia de seis meses y plazos de hasta cinco años. Se solicita también la creación de un Fondo Especial para Sinaloa de mil 500 millones de pesos, que permita financiar a las microempresas a través de un esquema de garantía con la banca de desarrollo. Fortalecimiento de la Seguridad Pública: solicitar la asignación de 1,500 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para instalar 2,500 cámaras de videovigilancia, repartir 50 mil botones de emergencia entre la población y equipar a las policías locales. Esto complementaría la seguridad en el estado y contribuiría a la protección de ciudadanos y empresarios. Apoyo a la Infraestructura de Seguridad: proponer el uso de estos fondos para la instalación de 11 mil cámaras internas en taxis y camiones de servicio público, así como la capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad locales.

¿Qué sucedió?

Durante la madrugada del martes 3 de diciembre, una camioneta Chevrolet Colorado blanca explotó en el sector de La Limita de Itaje en Culiacán, dejando el vehículo completamente calcinado.

Según los reportes, la camioneta contenía material explosivo artesanal y armamento diverso, lo que provocó la explosión tras recibir impactos de bala. Las autoridades, que aseguraron la zona, no confirmaron la presencia de heridos o fallecidos, pero informaron que se encontró un dron industrial y un fusil calibre 50 o Barret en el vehículo.

Vecinos de la zona reportaron una fuerte explosión y disparos, sugiriendo un posible enfrentamiento armado, mientras que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aclaró que la explosión reportada en redes sociales por habitantes de Culiacán esta mañana, no fue un coche bomba sino un artefacto tipo dron que impactó un vehículo.

Además, descartó que haya heridos, al mismo tiempo que detalló que se trató de un hecho a las afueras de Culiacán, en un ejido dentro del municipio, pero no en la ciudad, como se viralizó a través de redes sociales, durante La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este miércoles 3 de diciembre desde Palacio Nacional.

“Sobre la pregunta del explosivo, se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer es un artefacto tipo dron, sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es un ejido a las afueras, no hay personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba”, explicó García Harfuch.