Ya no queda un área en el Ejército donde no haya incursionado una mujer, celebra la directora del Hospital de la Mujer y Neonatología, general de brigada Olga Lidia Juárez Patiño, la única entre 170 militares en ese rango y segunda en la toda la historia de las Fuerzas Armadas en llegar hasta ese nivel.

En entrevista con Publimetro, la médico militar recién ascendida a general de brigada, rango inmediato al de general de división de donde surgen los secretarios de la Defensa, afirma que hay una apertura total en el Ejército, lo que abre la posibilidad para que una mujer pueda aspirar a encabezar las Fuerzas Armadas.

Hay efervescencia de oportunidades para mujeres en el Ejército: general Olga Juárez

Desde su oficina en la Dirección del Hospital, la general confirma el ambiente de competencia para sobresalir y ascender en el Ejército, pero aclara que siempre se trató de una competencia en conocimientos, en capacidades, sin importar si eran hombres o mujeres; sin embargo, destaca que la institución brinda hoy más que nunca oportunidades de crecimiento para las mujeres.

General Olga Juárez, felicidades por su reciente ascenso, es un honor estar ante la mujer de mayor rango en el Ejército. ¿Cómo fue el momento en que le notificaron?

— Fue algo muy emotivo, uno está con la expectativa de si reúne o no los requisitos y si uno cumple o no, pero es una emoción muy bonita cuando ya le comunican a uno el ascenso.

Ejército Mexicano. General de brigada Olga Lidia Juárez Patiño, directora del Hospital de la Mujer y Neonatología (Marisol Argumedo/Publimetro)

¿Cuánto tiempo le llevó, cuántos obstáculos tuvo que superar?

— Todo inicia desde que uno llega y causa alta en el ejército, esto hace 43 años y es una vida de retos, todos los días requieres estar sumando para cumplir y lograr esos objetivos que tú te propones. Es la suma de toda una vida, la verdad.

¿Qué fue primero, decidir ser militar o decidir ser médico?

— Mi vocación primera era ser médico. Un paso previo a esto lo logré llegando a la Escuela Militar de Enfermeras. Posteriormente regresé y me convertí en médico, pero ya abrazando la carrera militar, que nos hizo adoptar un estilo de vida totalmente diferente, en el que aprendes una gran cantidad de motivaciones, principios.

¿Ha sacrificado algo por su carrera?

— Realmente sacrificio no. Tenemos que buscar nosotras como mujeres un equilibrio entre la vida familiar y la vida militar y más la vida de médico. Me casé y me pude embarazar ya un poco avanzada en edad; sin embargo, no fue una limitación, simplemente fue buscar un equilibrio en donde se haya alcanzado cierto estatus de madurez.

¿Cree que fue necesario superar obstáculos como mujer?

— Como médico se tiene uno que enfrentar a un ambiente de gran competencia, sobre todo en la Escuela Médico Militar que fue en donde estudié, porque estuve en un grupo muy competido de gente sumamente capaz, gente muy estudiosa, gente muy inteligente, personas sumamente valiosas. La verdad fue más que nada competencia buscando sobresalir entre unos y otros, pero fue competencia en conocimientos, sin importar si éramos hombres o si éramos mujeres.

¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado en su carrera aquí en el Ejército?

— El poder no salvar a nuestros soldados, no llegar a tiempo o muchas veces enfrentarnos a enfermedades o a lesiones que son muy graves y que por más que uno pelea y busca la forma de ayudar a nuestro compañero caído, no lo logramos, pero morimos con ellos, peleando con ellos hasta el final y lo damos todo. Son realidades que debemos de aceptar, porque no somos dioses.

¿Qué otros retos necesita cumplir?

— En mi institución ya no me quedan muchos años de de servicio, ya prácticamente estoy saliendo, terminando mi carrera militar, posiblemente tres años más, dos años más, pero mi reto es servir hasta el final a mi institución.

Hábleme de las oportunidades para las mujeres en el Ejército.

— En la actualidad hay una gran efervescencia de oportunidades entre hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas. A partir del año 2007 se inicia la apertura para que las mujeres puedan ingresar a las armas del Ejército y algunos otros servicios en donde anteriormente no había accesibilidad.

Lo importante de esto que me interesa destacar es que nos hicimos más visibles, nuestras autoridades se dieron cuenta de ello y estamos siendo visibilizadas y nos están dando esa gran oportunidad.

¿Usted hablaría de generala, prefiere general?

— Realmente para mí es indistinto, no me quita ni me da más, yo creo que es cuestión de gramática, es totalmente indistinto para mí.

Mucha gente considera que el Ejército es machista y que es violento. ¿Qué les diría?

— Como una Fuerza Armada, su nombre lo dice, nos diseñan o nos preparan para defender a nuestro país, para defender a nuestro país, a nuestro territorio nacional.

Quizá esas características —del machismo— prevalecieron en algún momento, pero en este preciso momento, en la actualidad, yo creo que se está justamente buscando ese equilibrio, buscando la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres, y la mentalidad definitivamente sí está cambiando, eso es lo más importante, que la mentalidad en nuestras Fuerzas Armadas está cambiando y todos, tanto los hombres como mujeres nos estamos preparando para convivir, para interactuar por el bien de nuestra institución, por el bien de la sociedad, de nuestro país.

¿En qué áreas cree que todavía falta apertura, conquistar espacios?

— En este momento ya no queda un área en donde no haya incursionado una mujer. Ya tenemos mujeres en la Fuerza Aérea, ya tenemos pilotos, ya tenemos ingenieras, mecánicas automotrices, conductoras.

Ha habido apertura total. En este momento ya tenemos de fuerzas especiales también policías militares, artilleras, zapadoras, de transmisiones. O sea, ha habido apertura total. Incluso las chicas que están ahorita desarrollándose profesionalmente, ellas pueden llegar a ser incluso, a lo mejor, en el futuro, pueden aspirar a ser secretarias.

A eso iba, a la Secretaría. ¿Cree que en algún momento habrá una secretaria de la Defensa?

— Seguramente sí, así como van, van con mucho empuje y pues bueno, ya dependerá de cada una de ellas y seguramente sí.