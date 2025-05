Armas ilegales no solo llegan a narcos, empresas de seguridad privada también son clientes

En México, donde seis de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros, las armas ilegales provenientes de Estados Unidos juegan un factor determinante, tanto por los grupos del crimen como por la proliferación de “empresas patito” que brindan custodia y protección.

Esto porque la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad (AMESP) estima que siete de cada 10 empresas de seguridad operan con irregularidades en nuestro país.

Ante la reciente decisión del Gobierno de Donald Trump por intensificar los controles fronterizos para frenar el tráfico ilegal de armas de fuego, la AMESP celebró la decisión, sin embargo, indicó que la medida se debe reforzar con una legislación conjunta entre ambos países.

“En el tema de las armas debemos ser claros que en México no se venden armas, que no pueden cruzar armas y dejar claro a los turistas o a quien venga a nuestro país, que las armas están prohibidas, y si no tienes el permiso mexicano no puedes tener un arma, pero eso es un trabajo de los dos países”, comentó Daniel Espinoza Ávila, presidente de la AMESP.

Esto porque la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estima que el 74% de las armas usadas por los grupos criminales como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, ingresan a México de manera ilegal provenientes de los estados de Arizona, California, Nuevo México y Texas.

¿Qué armas son las favoritas de los criminales?

En entrevista con Publimetro, Espinoza Ávila comentó que las armas ilegales preferidas por los grupos criminales son calibres de alto poder como lo es un “R15” o las armas largas, en cuanto al costo de este armamento en el mercado negro, el titular de la AMESP dijo desconocer los números.

“Es una buena medida detener el tráfico de armas que viene de Estados Unidos a México, aquí tenemos una regulación, no podemos comprar armas si no es a través de la Secretaría de la Defensa Nacional”, apuntó.

¿Cómo obtienen las empresas de seguridad armas?

Pese a que las empresas de seguridad requieren permisos para operar y usar armas, Daniel Espinoza, presidente de la AMESP, reveló que alrededor del 70% de las corporaciones tienen algún grado de irregularidad, ya que en México no existe una ley clara para este giro de negocio.

Por ello, explicó que para operar con regularidad una empresa de seguridad privada, se debe solicitar un permiso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual verificará que se trata de una empresa seria, sin procesos judiciales o antecedentes penales.

“Una vez con el visto bueno, se va a la Secretaría de la Defensa Nacional para solicitar el permiso colectivo (de portación de armas), y luego se pasa al área de venta de armas, ahí por lo regular se compran armamento como las de 9 milímetros y hasta escopetas”, detalló.

Frase

“La reforma a la Ley Federal de Armas y Explosivos se da en un contexto donde la industria de la seguridad tiene un desafío muy fuerte con las “empresas patito”, que son empresas que tienen algún grado de irregularidad tanto a nivel permisos, capacitación de sus elementos y también en el tema de las armas” — Daniel Espinoza Ávila, Presidente de la AMESP.

Datos

Alrededor de cinco mil 400 empresas de seguridad privada registradas operan en México, reporta la AMESP.

El 66% de los ciudadanos considera que vivir en su ciudad es inseguro, lo que eleva la necesidad de empresas de seguridad privada pese a que no haya una legislación o lineamientos para su operación

En los últimos cinco años se ha registrado un crecimiento del 25% de las empresas de seguridad, lo que refleja la importancia de una regulación.