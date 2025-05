Fernández Noroña ‘calienta’ la elección judicial, plantea hacer “el amor electoralmente”

A 18 días de la elección judicial, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, comparó los comicios con la primera experiencia sexual, por ello aseguró que cada vez saldrá mejor la selección de jueces, magistrados y ministros de la Corte.

“No sé ustedes pero tengo la impresión que nadie nos enseñó a hacer el amor y lo hicimos, creo que cada vez nos salió mejor en algunos casos y en otros no tanto, cada quien sabrá no me meteré a investigar eso”, expresó.

En entrevista con medios de comunicación, el legislador aseguró que el próximo 1º de junio la ciudadanía va hacer “el amor electoralmente”, por lo que cada vez la participación ciudadana será mejor.

“Vamos hacer el amor electoralmente el próximo 1 de junio en materia electoral, y cada vez nos saldrá mejor”, dijo.

¿Cuál es el deber ciudadano?

El presidente del Senado, Fernández Noroña insistió que la ciudadanía tiene la tarea de conocer el perfil de los candidatos, ya que de ahí decidirá por quien votarán el próximo 1 de junio.

“Sí, la gente tiene que hacer un esfuerzo adicional de revisar. Y ya dije, el INE tiene los perfiles y tiene quienes son, de dónde vienen, qué representan, qué poder los propone o si van a la elección por derecho o por ser parte del Poder Judicial”, indicó.

Por esto, el morenista aclaró que la diferencia entre una elección normal y la judicial es que en la primera la ciudadanía se identifica con un partido, mientras en la segunda se deben conocer los perfiles para que haya simpatía.

“También, hay un micrositio donde uno puede votar porque es un nuevo y todo mundo tiene dudas, es legítimo que las tengan, es sensato que así sea, es la primera vez que vamos hacer algo (así)”, concluyó