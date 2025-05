Elección judicial: Organizaciones civiles y figuras públicas llaman a dejar urnas vacías el 1 de junio

A pocos días de celebrarse la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), grupos ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y figuras públicas han lanzado un llamado nacional a no participar en los comicios del próximo 1 de junio.

La protesta, bajo el lema “Domingo Negro, por el rechazo a la dictadura”, busca expresar rechazo a la Reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados, la cual contempla que los integrantes del Poder Judicial sean electos por voto popular.

Una de las voces más destacadas en esta campaña ha sido la del expresidente Vicente Fox, quien declaró en su cuenta de X: “Toda mi vida he llamado a votar… pero el 1 de junio, no estarás ejerciendo tu voto, estarás legitimando una farsa. Los jueces no ofrecen propuestas, no hacen campaña, no deben deber favores, ¡esto no es democracia, es control absoluto! ¡Defendamos el estado de derecho!”.

En otra publicación, añadió: “Ya vimos el costo de destruir: el aeropuerto, la selva devastada, la democracia herida, el IFE y el INAI desmantelados, ¿ahora la justicia también será por botín político?”

Marcha contra la Elección judicial

Por otro lado, diversas organizaciones han convocado a una marcha ciudadana el mismo día de la elección. La movilización principal partirá del Ángel de la Independencia en Ciudad de México a las 11:00 horas, aunque también se prevén movilizaciones en otras ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, León, Michoacán, Tijuana, Aguascalientes, Monclova y Mexicali.

En redes sociales circulan imágenes y mensajes que invitan a no votar como forma de protesta: “Las urnas vacías no son apatía, son conciencia. Cuando no hay democracia, no hay por qué participar”, se lee en una de las imágenes. La organización México Unido ha calificado el proceso como una “elección amañada”, e invitó a la ciudadanía a no legitimar lo que consideran un intento del gobierno de controlar al Poder Judicial.

En tanto, el empresario Ricardo Salinas Pliego también se unió al llamado de boicot: “Ya basta de que nadie haga nada ni diga nada mientras Morena destruye al país… Ir a votar equivale a validar y legitimar un golpe de Estado”. En su cuenta de X, aseguró que no participará en los comicios “por dignidad y porque moralmente está mal”.

Pese a las críticas, el Instituto Nacional Electoral (INE) continúa con su campaña informativa sobre cómo votar y cómo identificar las boletas correspondientes. Al mismo tiempo, simpatizantes del partido oficialista han defendido la reforma, argumentando que se trata de un paso hacia una justicia más democrática y transparente.