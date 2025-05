Elección judicial convoca a 100 millones de mexicanos a votar

El proceso de elección en el Poder Judicial está por llegar a la cúspide este 1º de junio, sin embargo, la ruta para lograrlo no estuvo exenta de las críticas por el sorteo de las candidaturas, la polémica de los candidatos con vínculos en el crimen y hasta el llamado al boicot para no votar, ya que un sector de la población considera la votación un fraude más de Morena.

El Instituto Nacional Electoral convocó a 99.9 millones de ciudadanos a emitir su voto, este fin de semana, en las 84 mil 22 casillas instaladas en 19 de los 32 estados del país, donde se elegirán a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.

En contraste, organizaciones de la sociedad civil como el Consejo de Organizaciones Ciudadanas, en Baja California, están llamando a la ciudadanía a no votar este 1º de junio, ello con la intención de evitar una supuesta destrucción en el Poder Judicial.

¿Quiénes son los narcocandidatos judiciales?

En la elección judicial la ciudadanía será quien decida a las personas que ocupen los 881 cargos a renovarse, y en la contienda participan cerca de 3 mil candidatos, sin embargo, algunos de estos comparten vínculos con el crimen.

Fue la organización “Defensorxs”, quien ventiló los perfiles peligrosos para la elección judicial, tal como Fernando Escamilla Villareal, quien busca convertirse en juez de distrito en materia penal en Nuevo León, y es abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, alías “El Z40” y de Eleazar Medina Rojas “El Chelelo”.

También, en la lista figura Andrés Montoya García, quien pretende convertirse en magistrado del Tribunal de Apelación en Sonora, y es que posiblemente está vinculado con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005.

Otro candidato, con pasado oscuro es Jesús Humberto Padilla Briones, quien busca convertirse en juez de circuito en Nuevo León, y es que en julio del 2023, fue detenido en una persecución policial y su vehículo, presuntamente, llevaba un arma de fuego y dosis de droga.

¿Por qué están llamando a no votar en la elección judicial?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está llamando a la ciudadanía a no salir a votar este domingo 1º de junio, ello porque el Gobierno de México no ha atendido sus demandas como la derogación de la Ley del ISSSTE.

También, en Baja California, la organización del Consejo de Organizaciones Ciudadanas llamó a los votantes a no participar en la elección judicial, ya que esta rompe con el espíritu republicano y la división de poderes.

“Vamos a convocar a no votar, eso no es ningún delito, tenemos el derecho de no votar y de convocar a la ciudadanía a que no forme parte de la destrucción del Poder Judicial. No votar en esta elección es la posición más digna que podemos asumir”, expresó la agrupación.

¿Los resultados de la elección estarán en la noche del 1 de junio?

Los resultados definitivos de la elección judicial, no estarán listos en la noche del 1º de junio, así lo informó hace unos días Guadalupe Taddei, presidenta del INE, pero indicó que la ciudadanía podrá consultar el avance de los cómputos a través de internet.

“A las 11 de la noche estaremos avisando en qué porcentaje nos encontramos en todo el país. Quiero ser clara por qué no se pueden dar los resultados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese día”, comentó.

El conteo de votos se realizará del 1 al 3 de junio, esto solo para las personas candidatas a ministros de la Corte.

Del 3 a l 4 de junio serán las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial

Del 4 al 5 de junio: Magistraturas de la Sala Superior del TEPJF

Del 5 al 6 de junio: Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF

Del 6 al 8 de junio: Magistraturas de Circuito.

Del 7 al 10 de junio: Juezas y jueces de Distrito.

¿Cuándo habrá resultados?

De acuerdo con el INE, el próximo 12 de junio se realizarán los Cómputos de Entidad Federativa en los consejos locales, ello para validar los resultados que registraron los consejos distritales.

En tanto, el 15 de junio se estarían entregando las constancias de mayoría a los candidatos ganadores a nivel federal.