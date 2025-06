Saldo blanco tras la elección judicial, pero sí hubo amenazas y hasta toma de urnas

Las votaciones para elegir al nuevo Poder Judicial, este domingo 1º de junio, fue un hecho inédito, sin embargo, durante la jornada electoral Chiapas fue el estado que registró más incidencias, así lo informó el Instituto Nacional Electoral.

El consejero del INE, Jorge Montaño durante la sesión de este domingo en la “Herradura de la Democracia”, donde informó que un total de 16 casillas no fueron instaladas, esto con corte de las 14:00 horas de este domingo.

“En el estado de Chiapas, (es) donde tenemos el mayor número de casillas no instaladas. En el estado de Michoacán, en la casilla del distrito 003, hay una casilla en la Heroica donde no se contó con funcionarios de casilla, debido a amenazas y detonaciones de explosivos el día anterior”, acotó.

¿En dónde no se pudo votar?

En el distrito 05 de San Cristóbal, Chiapas, fueron cinco casillas donde las boletas fueron sustraídas, y en algunos casos fueron devueltas con una marca en las papeletas, informó Montaño.

“Una casilla en el distrito 07, en Tonalá, Chiapas, ahí no se contó con funcionarios de casilla. No fue posible tomar a ciudadanos que estaban formados en la fila, por lo cual ya no se instaló la casilla”, comentó.

Mientras, en el distrito 08 en Comitán, Chiapas, varias casillas no fueron instaladas debido a la inseguridad que vive el municipio, ya que grupos rivales del crimen organizado mantienen un enfrentamiento abierto.

También, en el distrito 7 de Culiacán de Rosales, Sinaloa, las casillas no fueron abiertas ya que los funcionarios no se presentaron, y mucho menos fue posible tomar ciudadanos para dicha función ya que tampoco se presentaron para votar.

¿Cómo van las casillas?

A través de redes sociales, Carla Humphrey, consejera del INE, informó que a las 17:00 horas se habían instalado 83 mil 966 casillas, lo que representa el 99.99% de las casillas a instalar en el país.

Casillas seccionales: 83 mil 974

Casillas reportadas: 83 mil 966

Casillas instaladas: 83 mil 950

Casillas con observadores: 51 mil 906

Marchan vs la elección judicial

Antes del mediodía de este domingo 1º de junio, decenas de personas se concentraron en el Ángel de la Independencia, y es que marcharon hacía el Monumento a la Revolución, esto en señal de inconformidad contra la elección judicial.

La convocatoria fue difundida a través de redes sociales, y estuvo a cargo de la organización “Resistencia Civil Activa y Pacífica”, y según los reportes mil 500 personas habrían participado en la movilización.

Entre las consignas, los participantes gritaban: “nunca se vota por jueces ni ministros”; “Fraude Electoral, México reclama justicia”; “Todos somos Poder Judicial”; y “La Soberanía está en la ciudadanía”.