¿Elección judicial engañosa? Somos MX acusa “fraude” y exige anular votación

La elección judicial fue una “farsa” y prueba de ello es el bajo porcentaje de participación de apenas el 11.9%, por lo que los mexicanos dieron la espalda a la 4T al no acudir a las casillas o anulando sus votos aseguró la organización “Somos MX”, quien anunció una serie de acciones para anular las votaciones del pasado domingo 1º de junio.

Por ello, en compañía de la Brigada Antimapaches, Somos MX realizará una campaña en materia social, política y social para recuperar la autonomía en el Poder Judicial e incluso llegarán a organizaciones internacionales para lograrlo.

Somos MX denunciará irregularidades

Durante el “Foro Impacto de la Elección Judicial”, Emilio Álvarez Icaza, miembro de Somos MX, indicó que acudirán al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral para denunciar las irregularidades en la elección tal como el uso de los “acordeones del Bienestar”.

“Impugnaremos con fundamento en las múltiples irregularidades documentales, entre ellas la distribución masiva de ‘Acordeones del Bienestar’, el uso fraudulento de más de 300 mil operadores electorales disfrazados de observadores”, acotó.

Asimismo, el exsenador Álvarez Icaza señaló que en la jornada electoral hubo acarreo, y la presencia de “casas amigas”, donde hubo pagos en efectivo por el voto a favor de algunos candidatos.

¿Cómo se puede anular la elección judicial?

Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, vocero de Somos MX, mencionó que una vez terminados los cómputos de los votos, se interpondrá un recurso de nulidad, esto con la intención de que el país y la comunidad internacional sepan que el proceso no representó la voluntad popular.

“Si nosotros doblamos las manos y ni siquiera interpusiéramos los recursos jurídicos; si no hiciéramos las campañas mediáticas que tenemos que hacer, tanto en México como en el extranjero, en la comunidad internacional, y si no convocamos a la ciudadanía para movilizarse, para exigir con su fuerza y su presencia en las calles, entonces estaríamos haciendo exactamente lo que quiere el sistema político que hagamos.. Y eso no es así”, sentenció Acosta Naranjo.