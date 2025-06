¿Qué hay detrás del “no” de Andrea Chávez al Senado? Esto dijo la morenista

La senadora de Morena, Andrea Chávez desmintió que esté buscando la presidencia del Senado de la República en la siguiente legislatura, por ello aseguró que continuará trabajando en favor de la ciudadanía de Chihuahua y los productores.

“No he comunicado que busque presidir el Senado de la República, porque no busco presidir el Senado de la República. Es importante que los medios de comunicación comprendan la forma en que nosotros hacemos política, no nos movemos en la intriga, no tengo planes secretos, ni un Plan B”, comentó.

A través de un video mensaje, la morenista expuso sus motivos por los que no le gustaría presidir la Mesa Directiva del Senado, dado que ello implicaría para ella moderar su voz combativa y necesaria para denunciar el “desgobierno de Chihuahua”, dijo.

“El tener que llamar la atención de los maleducados panistas que gritan e insultan y la neutralidad discursiva no llaman demasiado mi atención e implicaría apagar, atenuar o moderar una voz combativa frontal y necesaria para denunciar el desgobierno en Chihuahua”, apuntó.

¿Andrea Chávez buscará la Gubernatura de Chihuahua?

En cuanto a sus aspiraciones personales, la senadora morenista dejó en el aire la posibilidad de buscar ser la candidata de Morena en Chihuahua, sin embargo, mencionó que buscará construir de la mano con productores y la ciudadanía un mejor estado, ya que en 2024 los chihuahuenses depositaron de manera masiva su confianza en la 4T.

“Tengo una palabra empeñada con mi pueblo, no me voy a desviar de ese camino porque como me enseñó un Gobernador indígena en Guachochi: quien se desvía de su verdadero camino, corre el riesgo de no encontrarse jamás”, resaltó.

En tanto, la senadora Andrea Chávez aseguró que seguirá cercana con la población en la Sierra Tarahumara, esto para que por fin ellos se sientan escuchados y representados, a la vez que buscará construir de la mano de los productores una mejor región centro sur y región centro norte.