¿Qué pide Jorge Romero a Sheinbaum? Esto dijo el panista de los aranceles de Trump

Los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos mexicanos, son el reflejo de la incapacidad del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado, advirtió Jorge Romero, líder nacional del PAN.

“No es casualidad que hoy estemos pagando las consecuencias de un gobierno que decidió mirar para otro lado mientras el crimen organizado se apodera de sectores económicos completos. No es casualidad que mientras el huachicol se multiplica, solo detengan gasolina y no a los verdaderos responsables”, dijo Romero.

A través de un comunicado, Romero reconoció las acciones de la autoridad contra el huachicol, sin embargo, lamentó que las bandas criminales sigan en libertad, dado que los daños no solo impactan en territorio nacional, sino también a las exportaciones.

“El huachicol y otras actividades del crimen organizado no sólo dañan a Pemex y a los contribuyentes. Ahora ya nos están costando empleos y competitividad frente a otros países”, acotó.

PAN exige al Gobierno presentar plan para combatir el crimen

Asimismo, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, llamó al Gobierno de México a presentar, de inmediato, un plan para desmantelar las redes criminales que operan en sectores económicos y así evitar que nuestro país siga pagando por los costos de la inacción.

“El gobierno tiene la obligación de proteger a México del crimen organizado, no solo por seguridad pública, sino por soberanía económica. Si no lo hace, nos pone en desventaja frente al mundo y pone en riesgo el sustento de millones de familias”, concluyó.

Frase:

“Sin demeritar la acción en sí misma, no hay una sola gran banda desarticulada, no hay altos mandos criminales detenidos, esto no nace de la noche a la mañana”, criticó Jorge Romero, por ello aseguró que seguirá exigiendo una estrategia integral contra el crimen.