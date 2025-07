Redadas contra migrantes en EE.UU. afectan incluso a turistas; abogados mexicanos van al rescate

Ante las detenciones arbitrarias de migrantes mexicanos en suelo estadounidense o las redadas migratorias, registradas en lo que va del Gobierno de Donald Trump, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos anunció la puesta en marcha de asesoramiento y apoyo legal a los connacionales en Estados Unidos, esto en apoyo al Gobierno de México.

Tal es el caso de Carlos Martín González, un joven mexicano con visa de turista que está recluido en la prisión de “Alcatraz de los Caimanes”, por haber cometido una infracción vial, de ahí que el hecho indigna las redes sociales.

“Nos comprometemos a investigar, y por su puesto en las condiciones que se refiere por supuesto que es una detención arbitraria e ilegal. Si fuera el caso, con gusto participamos en la defensa del connacional”, expresó la ANAD.

Cabe mencionar que, según esta barra de abogados en Estados Unidos el 11.5% de los americanos tienen ascendencia mexicana, y existen cerca de 4.1 millones de indocumentados de origen mexicano en suelo estadounidense.

¿Cómo ayudará la ANAD a los indocumentados en Estados Unidos?

En entrevista con Publimetro, el abogado Ernesto Villareal comentó que debido a un llamado del Gobierno de México, la firma de abogados habilitará una oficina central en Nuevo León, donde los familiares de los mexicanos en Estados Unidos podrán acercarse a solicitar ayuda legal.

“La Oficina de la ANAD en Nuevo León será el espacio para atender en principio todos aquellos requerimientos y solicitudes de apoyo”, dijo el abogado.

Asimismo, el jurista acotó que esta red de apoyo se extenderá a los estados fronterizos, tal como Coahuila, Zacatecas, Chihuahua y Tamaulipas, por lo que la asistencia legal no tendría costo alguno.

“Todas esas personas que ante la angustia, y la preocupación que genera está situación, pondremos nuestras habilidades y experiencia para poder plantear todos los recursos de carácter jurídico a nuestro alcance”, acotó.

¿Quién es Carlos Martín González?

Es un joven de 26 años de edad, quien viajó con visa de turista a Estados Unidos, sin embargo, el pasado 7 de julio fue detenido por la Patrulla de Carreteras en Florida, esto por haber cometido una falta vial mínima.

Por su parte, sus familiares han argumentado que su detención ha sido totalmente arbitraria y violatoria a los derechos humanos, dado que todavía no cuenta con un número de caso para que puedan iniciar algún proceso legal.

“El problema es que mientras no le asignen un número de caso migratorio, nadie puede intervenir legalmente en su defensa. No hay litigio porque no hay número de caso”, precisó la defensa del joven.