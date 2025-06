Riesgo de revuelta civil por redadas migratorias, ¿qué pasa en la relación México-EEUU?

Claudia Sheinbaum llamó a la comunidad mexicana en EE.UU. no caer en provocaciones.

La tensa relación entre Estados Unidos y México vive se clímax a raíz del intercambio de opiniones entre Kristi Noem, secretaria de Seguridad de EU, y la presidenta Claudia Sheinbaum, dado que la funcionaria del Gobierno de Trump acusó a la mandataria de alentar las protestas y disturbios de migrantes en Los Ángeles.

El repudio de los indocumentados contra las “redadas migratorias” en Estados Unidos creció más en las recientes horas, dado que las movilizaciones se extendieron a las ciudades de San Francisco, Dallas, Chicago, Atlanta y Nueva York, por lo que se puede hablar de una revuelta civil, aseguró Felipe Gaytán Alcalá, académico de la Universidad La Salle.

“Una revuelta civil es probable, pero no una guerra civil. Esta es muy evidente cuando las protestas comienzan a llegar a San Francisco y otras ciudades, entonces la escalada ya está cuando el presidente manda a la Guardia Nacional y los marines a Los Ángeles sin aviso del gobernador”, comentó.

En entrevista con Publimetro , Gaytán Alcalá, también experto en sociología, destacó que la popularidad de Trump subió en Estados Unidos, principalmente en los sectores más conservadores, dado que legitima su Gobierno a partir de la promesa de perseguir migrantes, sin embargo, genera miedo y hasta el abandono de trabajos.

Por otra parte, en nuestro país 4 de cada 10 mexicanos se solidariza con los migrantes y apoyan las movilizaciones, reveló un análisis de DINAMIC, mientras que un 18% de connacionales ve las protestas como perjudiciales para el comercio México - Estados Unidos.

¿Bandera mexicana en las calles de EU fue una provocación?

Para Felipe Gaytán el uso de la bandera de México en las revueltas migratorias por las calles de Estados Unidos, puede generar un sentimiento patriótico fuerte en los estadounidenses, quienes ven al lábaro patrio mexicano como una provocación.

“El uso de las banderas mexicanas en suelo genera efecto contrario frente a los estadounidenses, y el mensaje podría interpretarse como ‘quieren conquistar la tierra que ya no les pertenece’, los estadounidenses pueden limpiar con su bandera, pero siempre terminan defendiendo su patriotismo”, mencionó.

Asimismo, el doctor Gaytán Alcalá apuntó a la posibilidad de que terceras personas usaron la bandera de México para incitar que los migrantes participaran en las protestas violentas, y es que la mayoría de estas, en las fotos difundidas, se veían totalmente nuevas.

Kristi Noem acusa a Sheinbaum de llamar a las protestas en Los Ángeles

A cuatro días de las protestas de migrantes contra las “redadas”, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem acusó a la presidente de México, Claudia Sheinbaum, de haber incitado a las protestas en Los Ángeles, por ello la funcionaria estadounidense condenó la actuación de la mandataria mexicana.

<i>“Claudia Sheinbaum salió e incitó a más protestas en Los Ángeles, y la condeno por eso. No debería estar alentado a las protestas violentas que están ocurriendo”</i> — Kristi Noem, secretaria de Seguridad de EE.UU.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, Noem aseguró que Estados Unidos es un país libre, y donde las personas pueden manifestarse libremente, sin embargo, los actos violentos son reprobables.

“Ella no debería estar encauzando las protestas violentas que se están llevando a cabo, la gente puede protestar pacíficamente pero la violencia que hemos visto no es aceptable y no va a pasar en Estados Unidos”, remató la funcionaria estadounidense.

¿Sheinbaum es responsable de las protestas en Los Ángeles?

Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respondió a las acusaciones de Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, al referirse que la funcionaria estadounidense hizo una declaración equivocada.

<i>“Hace unos momentos, ante una pregunta de un medio, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso”</i> — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Mediante redes sociales, Sheinbaum replicó a las declaraciones del Gobierno de Donald Trump, de ahí que compartió un fragmento de su conferencia ‘Mañanera’ del pasado lunes, donde expresó su rechazo a los actos violentos y pidió a los mexicanos en Estados Unidos no caer en provocaciones.

¿Por qué la Casa Blanca y el Palacio Nacional entraron en conflicto?

Hace un par de semanas, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, criticó que el Gobierno de Donald Trump pusiera impuestos al envió de dinero de los mexicanos en Estados Unidos, por ello la mandataria mexicana aseguró que de ser necesario habría movilizaciones, sin embargo, no dijo de qué tipo y mucho menos en donde.

“De ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestro país de Estados Unidos a México”, expresó Sheinbaum en un mitin.

Por otra parte, Felipe Gaytán acusó al Gobierno de Estados Unidos de aprovechar las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, para limpiar su imagen por las protestas migrantes en Los Ángeles y así tener un culpable externo.

“Es una declaración sacada de contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum, se refería a protestar contra el impuesto a las remesas, y que podían hacerlo enviando cartas a los diplomáticos estadounidenses en el Capitalino”, acotó.

¿Qué opina la gente de las protestas?

A través de un análisis de 136 millones 402 mil 700 de conversaciones de usuarios en redes sociales en México, la agencia de investigación digital DINAMIC, identificó que 4 de cada 10 usuarios en redes sociales apoyaba las manifestaciones de los migrantes en Los Ángeles, Estados Unidos.

Asimismo, el 29% de los internautas manifestaron su inquietud por la violencia en las protestas, y la falta de liderazgo efectivo u organizado dentro del movimiento “antiredadas”, mientras que un 18% sintió preocupación por las posibles afectaciones entre el comercio México - Estados Unidos.