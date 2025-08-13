Historial delictivo de La Tuta, El Cuini y el yerno de El Mayo Zambada, destacados capos enviados a EE.UU.

El martes, el Gabinete de Seguridad de México informó sobre la extradición de 26 reos que se encontraban en diferentes centros penitenciarios del país, todos requeridos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por delitos de alto impacto.
La lista incluye a nombres de alto perfil como Abigael González Valencia, alias El Cuini; Servando Gómez Martínez, La Tuta; Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix, yerno de El Mayo Zambada; y Kevin Gil Acosta, alias El 200, todos vinculados a organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, y Los Caballeros Templarios.
Los delitos que enfrentan en Estados Unidos incluyen tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, secuestro, toma de rehenes, lavado de dinero, asesinato de funcionarios, uso ilegal de armas de fuego y tráfico de personas.
Además, el Departamento de Justicia subrayó que entre los extraditados figuran líderes de organizaciones designadas como terroristas extranjeras, como el CJNG, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Noreste.
¿Quiénes son los extraditados más relevantes?
Abigael González Valencia, alias El Cuini, fue capturado en 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco. Líder del grupo criminal Los Cuinis, operó una red internacional de tráfico de cocaína y metanfetamina con destino a EE.UU. y Europa. También se le conocía como El Cachetón, y llegó a ser testigo colaborador en el caso Ayotzinapa, lo cual había retrasado su extradición.
Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, exlíder de Los Caballeros Templarios, fue uno de los criminales más buscados del país hasta su detención en 2015. Su grupo controló vastas regiones de Michoacán y fue responsable de actos violentos y extorsión a gran escala.
Juan Carlos Félix Gastélum, alias El Chavo Félix, es yerno de Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa. Se le acusa de operar laboratorios de metanfetamina en la Sierra Madre de Sinaloa y Durango.
Lista completa de los extraditados
- Enrique Arballo Talamantes
- Benito Barrios Maldonado
- Luis Raúl Castro Valenzuela, El Chacho
- Francisco Chávez
- Abdul Karim Conteh
- Baldomero Fernández Beltrán, El Mero
- Ismael Enrique Fernández Vázquez
- Leobardo García Corrales, Leo
- Abigael González Valencia, El Cuini
- José Carlos Guzmán Bernal
- Anton Petrov Kulkin
- Roberto Omar López
- José Francisco Mendoza
- Hernán Domingo Ojeda López, El Mero Mero
- Daniel Pérez Rojas, El Cachetes
- Juan Carlos Sánchez Gaytán, El Mostachón
- David Fernando Vásquez Bejarano, El Acelerado
- José Antonio Vivanco Hernández
- Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando
- Juan Carlos Félix Gastelum, El Chavo Félix
- Jesús Guzmán Castro, El Chuy o Narizón
- Pablo Edwin Huerta Nuno, El Flaquito
- Servando Gómez Martínez, La Tuta
- Kevin Gil Acosta, El 200
- Roberto Salazar
- Martín Zazueta Pérez, El Piyi