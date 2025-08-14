¿Por que “La Tuta” y el yerno de “El Mayo” fueron trasladados a EU? García Harfuch responde

El titular de la SSP, Omar GarcíaHarfuch advirtió que los criminales tralsados a EU, buscaban tener amparos para estar en penales con baja seguridad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfch confirmó el traslado de 26 narcotraficantes a Estados Unidos, y entre ellos está Servando Gómez Martínez, alías “La Tuta”; Abigael González, alías “El Cuini”; y Juan Carlos Félix Gastélum, alías “El Chavo Félix” y yerno de Ismael “El Mayo Zambada”.

En conferencia de prensa, el encargado de la seguridad ciudadana en territorio nacional, García Harfuch aclaró que el traslado de estos reos, se debió a que a pesar de estar encerrados continuaban delinquiendo mediante vínculos, dado que estaban en cárceles de baja seguridad.

“Estos delincuentes de alto perfil que aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos, sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales”, comentó.

También, el secretario de seguridad Harfuch señaló que las visitas eran aprovechadas por los criminales para amenazar a funcionarios y extender sus redes de corrupción, asimismo resaltó que muchos de ellos consiguieron amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad.

“Se preveía que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales recibieron resoluciones similares, que facilitan su traslado a penales estatales menos vigilados, lo que incrementa el riesgo de continuar con sus actividades delictivas o incluso un riesgo de fuga”, acotó.

¿Trump pidió a Sheinbaum un nuevo tributo?

Durante su conferencia “Mañanera” de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum descartó que el traslado a Estados Unidos de estos 26 narcotraficantes se deba a una solicitud del Gobierno de Donald Trump.

“En los casos de extradición o envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión que se toma es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas (y) no tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones”, comentó.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum insistió en que la decisión para el traslado de los capos fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad, misma que ayuda a la construcción de paz en nuestro país.

“Son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad de nuestro país, y las toman a partir de un análisis del propio Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación Nacional de Seguridad”, acotó.