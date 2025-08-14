Sheinbaum: extradición de 26 reos a EU fue decisión soberana, no de Trump

A las 11:00 horas de este miércoles, el Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa, donde brindará más detalles del traslado de los 26 reos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que el traslado de 26 reos a territorio estadounidense, no se realizó a solicitud del Gobierno de Donald Trump y más bien fue una decisión del Consejo Nacional de Seguridad de nuestro país hacerlo.

“En los casos de extradición o envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión que se toma es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas (y) no tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones”, comentó.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum insistió en que la decisión para el traslado de los capos fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad, misma que ayuda a la construcción de paz en nuestro país.

“Son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad de nuestro país, y las toman a partir de un análisis del propio Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación Nacional de Seguridad”, acotó.

¿Quiénes son los narcos trasladados a Estados Unidos?

Durante su conferencia “Mañanera”, el presidenta Sheinbaum indicó que a las 11:00 horas de este miércoles el Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa, donde se darán a conocer los detalles del traslado.

Aunque el Gobierno mexicano no ha publicado una lista oficial con los nombres, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó un listado con el nombre de los narcotraficantes, quienes fueron trasladados el pasado martes: