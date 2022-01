Atacan a activista Natalia Lane en intento de transfeminicidio en CDMX

La madrugada de este domingo fue atacada Natalia Lane, activistatrans y trabajadora sexual que aboga por el fortalecimiento de un feminismo comunitario y callejero, Informó Diversidad Sexual Ciudad de México.

Informó que tras el intento de transfeminicidio que sufrió la activista se atendía el caso directamente, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum en coordinación con la Fiscalía, Secretaría de Salud y Conapred de la Ciudad de México.

“Me acaban de agredir en un hotel en Portales. Me acuchillaron en la nuca. Me estoy sintiendo muy mal. Les pido por favor, a la Fiscalía de Delitos de Feminicidio, que me ayuden. El hotel se llama Viana, es en el Metro Portales, del lado de Taxqueña. Por favor, me está doliendo mucho la cabeza y siento que me voy a desmayar”, dijo Lane en un video en vivo en su cuenta de Facebook, desde una ambulancia en donde se le brindaba atención médica.

El ataque fue condenado por diferentes grupos LGBT.

Ninguna mujer puede caminar el mundo sola, nos necesitamos en colectividad.

Lane es comunicóloga y defensora de derechos humanos.

Luego de darse a conocer esta información, Mujeres Demócratas anunció que preparan una iniciativa para perseguir de oficio las agresiones por discriminación.

“Es inhumano que haya personas que violenten a las personas por tener una orientación sexual diferente, eso debe terminar” — Elizabeth Mateos Hernández, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas

Al rechazar cualquier tipo de discriminación y violencia hacia la comunidad, la legisladora destacó la urgencia de hacer un alto a estas actitudes de intimidación.

Los derechos humanos deben ser respetados y la ley debe ser clara para que las personas no violenten a sus pares por el solo hecho de tener una orientación sexual diferente, dijo.