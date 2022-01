Demandan ayuda internacional para combatir ‘narcopolíticos’ en Morelos

El activista Bryan LeBarón invitó al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a acudir a Washington para solicitar que se investigue a los ‘narcopolíticos’ que operan en la entidad, tal y como ayer lo hizo en la instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de sus redes sociales hizo extensiva esta invitación en la que además se compromete a cubrir los gastos de traslado para que no se utilicen recursos públicos.

Detalló que si es en beneficio del pueblo, el mandatario no se debe detener en tocar puertas y en tener la verdadera disposición de ayudar y de salir adelante, pues la tranquilidad en Morelos les fue arrebatada.

En uno días iré a Washington a continuar la gestión de mi solicitud de investigación a “narcopolíticos”. Invito a @CuitlahuacGJ y @cuauhtemocb10 a ir, formalizar una alianza de COOPERACIÓN BINACIONAL y pedir que se investigue. Cubro sus gastos, para que no usen dinero público! pic.twitter.com/zQFCowzUgb

Esta misma invitación fue realizada al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

“Por favor no vayan a decir que no pueden porque ya están investigando, la realidad de violencia en sus estados dice lo contrario; mucho menos vayan a decir que tienen otras actividades, porque les aseguro que no hay responsabilidad mas valiosa que garantizar la vida de la gente”.

— Bryan LeBarón