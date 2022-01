¡Se va con todo! Carmen Aristegui arremete contra las mañaneras de AMLO

Carmen Aristegui celebra los cinco años de Aristegui Noticias, su portal en internet, que nació después de que sufriera un episodio de censura durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por ahora, la periodista promociona el documental Silencio radio que retrata ese momento y que llegará a las salas comerciales este 20 de enero.

Durante la charla opinó sobre las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la relación del poder político con los medios de comunicación.

“Tenemos otras que decir, que no son favorables a la libertad de expresión. En mi opinión tenemos una circunstancia bastante lamentable, cuando vemos a un presidente de la República que puede tener un cálculo o un diseño para confrontar, polarizar o radicalizar. Él sabe que una gran parte de su fuerza política y lamento que sea así, está basada precisamente en una confrontación o polarización de diferentes tipos -sin entrar en defensa específica de nombre y apellido de algún periodista en particular- sino del fenómeno que hemos podido ver en la conferencia matutina”.

“El presidente en diferentes ocasiones y, miren que hay periodistas que sí merecían o merecen toda la crítica que se quiera por su papel en diferentes circunstancias, pero me parece que hay un circuito de cosas en donde el ataque específico a los periodistas, pues en un efecto expansivo que afecta a los propios periodistas en general, este discurso antiprensa o antiperiodistas que lo hemos visto repetirse en diferentes lugares y países, pues tristemente lo tenemos en México. Creo que eso no es algo que debamos celebrar, ni dejar pasar por alto, no creo que sea favorable a la libertad de expresión el fenómeno que se da”.

La periodista mexicana añadió, “hay y puede entenderse algún circuito de probable autocensura, de ciertos temas, de ciertas cuestiones, de ciertos asuntos para evitar ser exhibidos de la forma en que son exhibidos muchos periodistas o hemos sido exhibidos en ese circuito tan poderoso y relevante de la conferencia del mandatario mexicano, eso no favorece que se abran espacios de discusión sobre ciertos asuntos en algunos medios o periodistas”.

Carmen Aristegui da su opinión sobre las conferencias matutinas

“Lo fantástico de l as mañaneras es que tengamos a un presidente todos los días contestando preguntas de la prensa , a lo mejor es mucho todos los días, pero aquí es todos los días, pero ya que un presidente esté dispuesto a contestar preguntas de la prensa es algo muy valioso, en un país como el nuestro”.

, a lo mejor es mucho todos los días, pero aquí es todos los días, pero ya que un presidente esté dispuesto a contestar preguntas de la prensa es algo muy valioso, en un país como el nuestro”. “Decir que la matutina o la conferencia mañanera es un dechado de virtudes, pues no. Tenemos una complicación de cosas que por ahí algunos pueden preguntar una cosa seria, que permite escuchar al presidente sobre un tema de gran interés público, pero tenemos ahí también sembrados -ya no me detengo más- una serie de personajes que copan, atrapan o monopolizan la posibilidad de preguntar , así que tenemos algo que debemos celebrar porque existe, pero rechazar su instrumentación”.

, así que tenemos algo que debemos celebrar porque existe, pero rechazar su instrumentación”. “No estoy peleada con la crítica, sino al contrario, la realidad mediática tiene una franja que tiene que ver con unos estrategia directa de denostación debemos subrayar las cosas positivas y no dejar de mencionar lo que nos parece que está mal”.

Relación con los magnates de los medios de comunicación

“Tenemos al presidente señalando con nombre y apellido lo que no le gusta de los periodistas y satanizando a tales o tales cuales periodistas, pero tiene una relación especial con los concesionarios y dueños de las maquinarias mediáticas de México; ahí hay una diferenciación muy notable de lo que el presidente de la República tiene respecto a los medios de comunicación. Vemos que tiene una deferencia amplísima con figuras como Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego y otros, eso es un factor bastante interesante de observar”, señaló Carmen Aristegui.

Asesinan al fotoperiodista Margarito Martínez en Tijuana

La investigadora y comunicadora también detalló sobre la existencia de un consejo asesor, que podría dar mucho de qué hablar.

“Replantear la relación del poder político y los medios de comunicación con los factores de poder mediático de este país, aquí no solo no ha sucedido, sino que de tal suerte que el presidente aceptó un consejo asesor que no sé qué tan cercano sea en la práctica, pero que al inicio de este gobierno se instaló por iniciativa de alguien un consejo donde están contemplados los principales jerarcas de los medios de comunicación... ¡Háganme ustedes el favor!, ¿a poco Ricardo Salinas Pliego es una buena figura para asesorar a alguien para gobernar? Me echo a correr, pero bueno en eso estamos”.

Carmen Aristegui y Enrique Peña Nieto

La periodista señaló que desconoce si existe o existió un pacto de impunidad entre el ex presidete Enrique Peña Nieto y el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

“Es difícil afirmar que haya un pacto así tan directamente, aunque lo parece. Digamos que la percepción que queda es que si, lo que sin duda hay es que no ha habido ninguna actuación de carácter judicial, ni ninguna intención de carácter político para llamar a rendir cuentas a Peña Nieto, esa es la realidad”, dijo Aristegui.

“La realidad nos dice, que a menos que en lo que resta del sexenio ocurra algo distinto, Peña Nieto estará tranquilamente viviendo su vida en España o donde esté recorriendo el mundo con los recursos que -evidentemente- no podría explicar con su sueldo de expresidente”. — Carmen Aristegui

