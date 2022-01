Economía.- Iberdrola, entre las empresas más sostenibles del mundo, según el índice ‘Global 100’

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Iberdrola ha sido seleccionada como una de las ‘utilities’ más sostenibles a nivel mundial, según el índice ‘Global 100 Most Sustainable Corporations in the World’, que elabora anualmente la publicación Corporate Knights, siendo una de las primeras 25 compañías del mundo y la primera española dentro de esta clasificación.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán destacó que la clasificación en Global 100 es «un reconocimiento a la labor de sostenibilidad y se ha demostrado que aumenta la confianza de los inversores».

Las compañías que conforman el índice Global 100 superan de media al índice de referencia MSCI ACWI desde su creación hace casi diecisiete años.

Para elaborar el ranking de las 100 empresas más sostenibles del mundo, se analizan más de 8.000 empresas cotizadas, cuyos ingresos superan los 1.000 millones de dólares (unos 880 millones de euros), y se descartan aquellas que tengan carbón, dificulten las políticas climáticas y provoquen una deforestación extrema con su actividad.

Una vez realizada esta selección, Corporate Knights analiza 24 indicadores que cubren la gestión de recursos, empleados, gestión financiera, ingresos e inversiones verdes y desempeño con proveedores.

En todos estos ámbitos, Iberdrola no solo es pionera, sino que ha definido planes concretos e inversiones para seguir avanzando en los próximos años. En su plan 2020-2025, la compañía prevé inversiones por valor de 75.000 millones de euros, destinados a transición energética a través de más proyectos renovables, redes inteligentes y sistemas de almacenamiento a gran escala, que se situarán en los 150.000 millones a 2030.

En cuanto a los niveles de carbono, con unas emisiones de CO2/kWh que son ya dos tercios inferiores a la media europea, la estrategia de inversión en energía limpia y redes llevará a la energética a ser una compañía neutra en carbono en Europa en 2030.

Iberdrola, además de pertenecer al índice Global 100, se suma la presencia del grupo en los principales índices de sostenibilidad internacionales, entre los que figuran Dow Jones Sustainability Index, MSCI, CDP, Sustainalytics, Bloomberg GEI, Euronext Vigeo Eiris indices, EcoVadis, etcétera.