‘Orejas’ de gobierno fueron despedidos; ¡Eran la mitad del personal de una dirección en Sinaloa!

En el estado de Sinaloa fueron despedidas 44 personas que se encontraban adscritas a la planta laboral de la Dirección de Gobernabilidad Democrática en la entidad como trabajadores de confianza, cuya única labor era espiar a políticos, periodistas y líderes de opinión, dieron a conocer en rueda de prensa.

El secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cazárez informó dichas acciones afirmando que no se tolerarán ese tipo de prácticas en el nuevo gobierno.

Tras una investigación interna respecto a las labores que se llevaban a cabo en dicha dirección por los diferentes empleados, se dio con que se dedicaban a tareas de espionaje, puesto que su función no estaba definida puntualmente, detalló el secretario.

Agregó que en la presente administración “no se invertirá un solo centavo” del presupuesto para entrometerse en la intimidad de ningún actor político, periodistas o activistas sociales, sino que mantendrán una política de apertura y diálogo.

Presentamos la información de #LaSemanera del día de hoy, 17 de enero de 2022. pic.twitter.com/pAKNtr1tQ4 — Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) January 18, 2022

“En un análisis y un diagnóstico de la plantilla que integraba la dirección se tuvo que hacer una valoración para el personal que justamente realizaba estas tareas, que ya no se llevarán a cabo, no las deberían de seguir cumpliendo. No se espiará, no se vulnerará el derecho a la vida privada de ninguna persona.

“Son los llamados coloquialmente conocidos como ‘orejas’, lo que sí les puedo decir es que esta administración tiene la determinación de no invertir un solo centavo del presupuesto público en actividades como esas, en espiar, en entrometerse en la vida privada de ningún actor”, expuso.

Tras despedirlos, mencionó el secretario, toda la información de los equipos de cómputos que tenían asignados, fue borrada. Agregó que ya se están llevando a cabo averiguaciones para determinar si existieron o no faltas administrativas en el ejercicio de las labores de dicho personal.

“Borraron todos los archivos que había, nos encontramos todas las computadoras sin nada, las valoraciones se hicieron bajo el criterio de que no tendríamos a personal en la calle espiando a nadie”, señaló.