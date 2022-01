Incremento en tarifa del agua no es venganza política ni revancha: Claudia Sheinbaum

El incremento en la tarifa por el consumo de gua provocó un enfrentamiento entre la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el Partido Acción Nacional (PAN), quien acusó a la mandataria capitalina de una revancha política; sin embargo; ella respondió que desde hace tres años se aplica el aumento en el precio.

La jefa de gobierno, sin referirse al partido político, expresó que el incremento de 35 por ciento es para garantizar el derecho al agua, sobre todo en época de sequía, en las colonias que tienen más carencia del líquido, además de que esto fue aprobado por la mayoría de los legisladores desde 2020.

Con el fin de garantizar el derecho humano al agua, en las zonas de mayor carencia en la época de estiaje, desde 2020 se aprobó en el código financiero por la gran mayoría de los diputad@s cobrar 35% más al excesivo uso de agua por ejemplo para riego de jardines (1/2) — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 22, 2022

“Con el fin de garantizar el derecho humano al agua, en las zonas de mayor carencia en la época de estiaje, desde 2020 se aprobó en el código financiero por la gran mayoría de los diputados, cobrar 35% más al excesivo uso de agua, por ejemplo para riego de jardines en algunas colonias”, escribió en sus redes sociales.

[ ¿Viaje en pandemia? acá unos tips ]

También dijo que no es justo que mientras algunas colonias no tienen agua, en otras se desperdicie; sin embargo, manifestó que no se prohíbe el uso de agua para algunas actividades, sólo se cobra un poco más, medida que se aplica por tercer año consecutivo.

“Es falso lo que están diciendo algunos que tiene tintes políticos. El agua es un derecho humano para todos y todas y cuando es poca, hay que cuidarla”.

¿Qué acuso el PAN?

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó el listado de las 165 colonias en las que se cobrará 35 por ciento más por el agua, las que pertenecen a las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Tlalpan, que son gobernadas por partidos distintos a Morena.

[ Tips para surtir tu alacena ]

“Claudia Sheinbaum miente una vez más, Acción Nacional no avaló la Ley de Ingresos ni el Código Fiscal que envió la jefa de Gobierno al Congreso y que fue aprobada por sus diputados de Morena, pese al rechazo de nuestros legisladores”, afirmó Andrés Atayde Rubiolo, presidente del PAN en la capital.

Por lo que dijo que la responsabilidad del incremento es del gobierno de la Ciudad de México y de los diputados de Morena, además de decir que es injustificado dicho incremento si no hay mejora de la infraestructura hidráhulica.

“Esperamos que en su próxima gira de trabajo por la Ciudad de México se comprometa a mejorar el suministro, que hable con la verdad y diga a dónde se irá el dinero que los capitalinos pagarán por el agua. Lamentamos que fueran 165 colonias, posteriormente querrán incrementar el cobro en todas las colonias de la ciudad”.