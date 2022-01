Primera ministra de Nueva Zelanda posterga boda por COVID

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, habla sobre la situación del COVID-19 durante una visita a New Plymouth, el jueves 20 de enero de 2022. (Mark Mitchell/New Zealand Herald via AP) La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, habla sobre la situación del COVID-19 durante una visita a New Plymouth, el jueves 20 de enero de 2022. (Mark Mitchell/New Zealand Herald via AP) (Mark Mitchell/AP)