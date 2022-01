Cifras récord: EU detuvo a más de dos millones de migrantes en 2021

Uno de los grandes problemas que enfrenta el gobierno de Joe Biden, quien acaba de cumplir un año en la Casa Blanca, es la migración ilegal.

De hecho, algunos especialistas y opositores del líder de los demócratas consideran que este rubro significó la primera gran crisis de este gobierno estadounidense.

Récord de detenciones de migrantes en 2021

Ahora, se dio a conocer que más de dos millones de migrantes, la mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador, que ingresaron ilegalmente al país de las barras y las estrellas fueron detenidos en la frontera con México, durante el año pasado.

De acuerdo a cifras oficiales, únicamente en diciembre pasado más de 180 mil individuos fueron aprehendidos, lo que eleva el gran total a niveles récord.

Fuertes señalamientos

Es más, el Partido Republicano acusó de inmediato al presidente Biden y a su vicepresidenta Kamala Harris de crear una “crisis humanitaria histórica”.

“Bajo su liderazgo, proliferan los cárteles y los contrabandistas, los guardias fronterizos están desbordados y nuestras comunidades son menos seguras”, dijo la líder del partido, Ronna Romney McDaniel, en un comunicado.

Y es que en los últimos tiempos los flujos migratorios se han posicionado en lo más alto de la agenda del mandatario y su equipo cercano. Los movimientos migrantes cayeron drásticamente al inicio de la pandemia del coronavirus, después aumentaron antes de que Biden asumiera el cargo y luego se dispararon.

El líder de los demócratas inicialmente había tratado de minimizarlos, al sostener que se trataba de un fenómeno estacional.

Sin embargo, el récord de llegadas este verano, con cerca de 200 mil arrestos en julio y agosto, cuando los cruces del desierto son más peligrosos, le demostró que se encontraba equivocado.

Así, estas llegadas suponen un desafío humano, logístico y financiero y considerable para la gestión del demócrata, en particular, porque se había comprometido a no devolver a menores no acompañados.

Proyecto atascado en el Congreso

De hecho, Biden prometió regularizar a miles de indocumentados durante su campaña a la presidencia, algo que no ha realizado hasta el momento.

En su primer día en Washington, propuso un proyecto de ley para ofrecer un camino de ocho años hacia la ciudadanía para cerca de 11 millones de inmigrantes sin autorización. El paquete lleva por nombre U.S. Citizenship Act of 2021.

El mandatario ya cumplió un año en la Casa Blanca y esa reforma migratoria no ha ocurrido y se mantiene atascada en el Congreso.