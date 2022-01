Denuncian en la FGR a Cuauhtémoc Blanco por delincuencia organizada y delitos contra la salud

El ex secretario de Seguridad en Morelos, Alberto Capella, denunció en la Fiscalía General de la República (FGR) al gobernador Cuauhtémoc Blanco, y a otros funcionarios, por delincuencia organizada, delitos contra la salud y los que resulten.

Asimismo, en conferencia de prensa, el ex funcionario señaló que solicitará a autoridades de Estados Unidos que investiguen si el mandatario morelense o su familia han adquirido propiedades en ese país con recursos ilícitos.

Lo anterior en referencia a la imagen donde aparece el ex futbolista junto a tres líderes del crimen organizado en Morelos, publicada en el periódico El Sol de México el 4 de enero.

De igual forma, ante las amenazas anónimas que ha recibido, Capella responsabilizó a Cuauhtémoc Blanco en caso que algo le suceda a su familia, a sus colaboradores o a él.

El también ex secretario de seguridad de Quintana Roo explicó que entregó a la FGR diversos documentos que hacen presumir la relación de altos funcionarios del actual gobierno en Morelos con integrantes del los cárteles de ‘Los Rojos’ y de Jalisco Nueva Generación.

Cabe recordar que el 17 de enero, Cuauhtémoc Blanco presentó una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) contra quien resulte responsable de la presunta ‘guerra sucia’ orquestada en contra de su administración, y para que se investigue la narco política que, asegura, prevalece en la entidad.

Blanco Bravo reiteró que el ex gobernador Graco Ramírez y Alberto Capella Ibarra pactaron con Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete’.

“Estos personajes (integrantes de grupos delincuenciales) han sido protegidos por ex gobernadores han pactado… hay audios, grabaciones que Graco pactó y Capella pactó. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, ya les dije, porque mi personalidad no me lo permite, siempre he sido una persona que voy de frente con quien sea”.

— Cuauhtémoc Blanco