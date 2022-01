Escuelas privadas piden al gobernador de Durango no dejarlas morir

La Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada ‘Justo Sierra’ A.C, le exigió al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, considerar a la educación presencial como una actividad esencial, y por lo tanto autorizar el regreso voluntario a las aulas a partir de esta fecha.

Lo anterior, dijeron, porque se debe considerar el bien superior de la niñez, la importancia de su desarrollo social, psicológico y emocional. Asimismo, pidieron que se dimensione que la actual variante ómicron es ciertamente más infecciosa, pero no más letal ni más grave.

“Sabemos que si seguimos con las medidas de seguridad e higiene que ya conocemos, las escuelas no representan un factor de contagio, sino al contrario, ayudan como parte de la mitigación y contención de casos, ya que ahí se pueden detectar y dar el seguimiento correspondiente, se refuerzan las medidas de prevención y se siguen, como en pocos lugares, los protocolos que evitan más contagios”.

En este sentido, Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Asociación, lamentó que en La Laguna no se permita aún a las escuelas particulares trabajar bajo un sistema híbrido o mixto.

“En Durango, el gobernador no tiene la idea de que las escuelas particulares sin alumnos estamos ‘muriéndonos’, tienen abiertos los bares, tiene abierto todo, pero a las escuelas no se nos permite abrir. El gobernador debe entender que en los colegios no se hacen los contagios y que con todas las condiciones que tenemos, es muy diferente a las condiciones de las escuelas públicas”.

— Rodolfo Silva Rosales