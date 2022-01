‘Deslindan’ a Bonilla del asesinato de Lourdes Maldonado y aún no inician investigaciones

Asesinan a Lourdes Maldonado: ¿Jaime Bonilla estuvo involucrado? fiscalía asegura no tener datos FOTO: CUARTOSCURO.COM (Editor Prueba/Editor Prueba)

Con respuestas cortas y repetitivas, Ricardo Iván Carpio, un recién nombrado, nervioso y preocupado fiscal de Baja California apenas y contestó a los cuestionamientos de los medios de comunicación que no dejaron de solicitar información sobre los avances en la investigación del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado en la ciudad de Tijuana.

Pese a solamente llevar tres días de indagamiento en el caso, Carpio, sin dejar de aclarar que agotarán todas las líneas de investigación, aseguró que no hay datos científicos para ligar al ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, al asesinato; aún cuando la víctima recién había ganado un juicio laboral al ex mandatario y había advertido que temía por su vida.

[ Te puede interesar: Asesinan en Tijuana a la periodista Lourdes Maldonado ]

“Técnica y científicamente no hemos encontrado un dato sólido para poderles confirmar que en el caso de la compañera Lourdes el motivo de su lamentable crimen se deba precisamente a su profesión. No lo hemos descartado por completo sin embargo las líneas de investigación que tenemos hasta el momento más sólidas indican un camino diverso”, indicó el fiscal.

“No hay algún dato científico que indique que una línea de investigación como la que se comenta (relacionada con Jaime Bonilla) tenga una relación directa con el hecho perpetrado”, agregó.

#Estados | Por declaraciones de la propia Lourdes Maldonado se ha vinculado el asesinato de periodista con el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla.

Por @andrearvgr https://t.co/nXswvBZCev — Publimetro México (@PublimetroMX) January 26, 2022

Carpio reiteró su compromiso con la investigación, sin embargo dijo que fijar plazos o dar datos más precisos sobre las indagatorias sería poco profesional, por lo cual se limitó a brindar respuestas similares a las que previamente fueron compartidas por otros medios.

Asimismo dijo que no descartan llamar a declarar para la investigación a quien sea que resulte involucrado en el asesinato, incluyendo al exgobernador Jaime Bonilla y aseguró que a no le tiene miedo a nadie.

[ Te puede interesar: Asesinan al fotoperiodista Margarito Martínez en Tijuana ]

En la ciudad de Tijuana durante el mes de enero, los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez fueron asesinados a balazos.

Quien brilló por su ausencia durante la rueda de prensa fue la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien pasó la palabra rápidamente al fiscal para contestar los cuestionamientos de los reporteros, limitando su participación a abrir la conferencia anunciando acciones a implementar para proteger periodistas… luego de los dos asesinatos.