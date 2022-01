Ciencia.-La Tierra Bola de Nieve eliminó capas de roca en el registro geológico

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Nueva evidencia avala que rocas de hasta mil millones de años de tiempo geológico fueron profundamente talladas por antiguos glaciares durante el período de la «Tierra bola de nieve» del planeta.

Una investigación presenta en Proceedings of the National Academy of Sciences los últimos hallazgos en un debate sobre qué causó la «Gran Discordancia» de la Tierra, un intervalo de tiempo en el registro geológico asociado con la erosión de rocas de hasta 3 millas de espesor en áreas de todo el mundo.

«El hecho de que en tantos lugares falten las rocas sedimentarias de este período ha sido una de las características más desconcertantes del registro de rocas», dijo C. Brenhin Keller, profesor asistente de ciencias de la tierra en el Darmouth College e investigador principal del estudio. «Con estos resultados, el patrón empieza a tener mucho más sentido».

La enorme cantidad de roca que falta que se conoce como la Gran Discordancia se nombró por primera vez en el Gran Cañón a fines del siglo XIX. La característica geológica conspicua es visible donde se intercalan capas de rocas de períodos de tiempo distantes, y a menudo se identifica donde las rocas con fósiles se asientan directamente sobre las que no contienen fósiles.

«Este fue un momento fascinante en la historia de la Tierra», dijo Kalin McDannell, investigadora postdoctoral en Dartmouth y autora principal del artículo. «La Gran Discordancia prepara el escenario para la explosión de vida del Cámbrico, que siempre ha sido desconcertante ya que es tan abrupta en el registro fósil: los procesos geológicos y evolutivos suelen ser graduales».

Durante más de un siglo, los investigadores han tratado de explicar la causa del tiempo geológico perdido.

En los últimos cinco años, se han puesto de manifiesto dos teorías opuestas: una explica que la roca fue tallada por antiguos glaciares durante el período de la Tierra Bola de Nieve hace unos 700 a 635 millones de años. El otro se enfoca en una serie de eventos de placas tectónicas durante un período mucho más largo durante el ensamblaje y la ruptura del supercontinente Rodinia desde hace aproximadamente 1.000 millones a 550 millones de años.

La investigación dirigida por Keller en 2019 propuso por primera vez que la erosión generalizada de las capas de hielo continentales durante el intervalo glacial criogénico causó la pérdida de roca. Esto se basó en proxies geoquímicos que sugirieron que grandes cantidades de erosión masiva coincidían con el período de la Tierra Bola de Nieve.

«La nueva investigación verifica y avanza los hallazgos del estudio anterior», dijo Keller. «Aquí proporcionamos evidencia independiente de enfriamiento de rocas y millas de exhumación en el período criogénico en una gran área de América del Norte».

El estudio se basa en una interpretación detallada de la termocronología para realizar la evaluación.

La termocronología permite a los investigadores estimar la temperatura que experimentan los cristales minerales a lo largo del tiempo, así como su posición en la corteza continental dada una estructura térmica particular. Esas historias pueden proporcionar evidencia de cuándo se eliminó la roca que faltaba y cuándo se pudieron haber exhumado las rocas actualmente expuestas en la superficie.

Los investigadores utilizaron múltiples mediciones de datos termocronométricos publicados previamente tomados en cuatro ubicaciones de América del Norte. Las áreas, conocidas como cratones, son partes del continente que son química y físicamente estables, y donde la actividad de las placas tectónicas no habría sido común durante ese tiempo.

Al ejecutar simulaciones que buscaron la trayectoria de tiempo y temperatura que experimentaron las rocas, la investigación registró una señal generalizada de enfriamiento rápido y de alta magnitud que es consistente con aproximadamente 2-3 millas de erosión durante las glaciaciones de la Tierra Bola de Nieve en el interior de América del Norte.

«Mientras que otros estudios han utilizado la termocronología para cuestionar el origen glacial, un fenómeno global como la Gran Discordancia requiere una evaluación global», dijo McDannell. «La glaciación es la explicación más simple de la erosión en una vasta área durante el período de la Tierra Bola de Nieve, ya que se creía que las capas de hielo cubrían la mayor parte de América del Norte en ese momento y pueden ser excavadores eficientes de roca».

Según el equipo de investigación, la teoría en competencia de que la actividad tectónica esculpió la roca que falta se presentó en 2020 cuando un grupo de investigación independiente cuestionó si los glaciares antiguos eran lo suficientemente erosivos como para causar la pérdida masiva de roca. Si bien esa investigación también usó termocronología, aplicó una técnica alternativa en una sola ubicación tectónicamente activa y sugirió que la erosión ocurrió antes de la Tierra Bola de Nieve.

«El concepto subyacente es bastante simple: algo eliminó una gran cantidad de roca, lo que resultó en una gran cantidad de tiempo perdido», dijo Keller. «Nuestra investigación demuestra que solo la erosión glacial podría ser responsable a esta escala».

Según los investigadores, los nuevos hallazgos también ayudan a explicar los vínculos entre la erosión de las rocas y la aparición de organismos complejos hace unos 530 millones de años durante la explosión del Cámbrico. Se cree que la erosión durante el período de la Tierra Bola de Nieve depositó sedimentos ricos en nutrientes en el océano que podrían haber proporcionado un entorno fértil.