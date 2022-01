Elena Poniatowska denuncia robo de cuadro de Nahui Olin

La obra, que representa un pequeño entierro “naif”, muy alegre, floreado y está enmarcado en amarillo, nunca le fue devuelta. Asegura que se lo robaron.

Aunque no recuerda el año del préstamo ni de la exposición, Poniatowska asegura que lo único que tiene en su poder es la carta donde le solicitan el cuadro en préstamo y el contrarrecibo que hace constar que el cuadro llegó al museo.

Cuenta incluso que ella acudió a la exposición que fue montada en una de las dos casas que construyó Juan O’Gorman para Diego Rivera en Altavista, “la de la esquina”, pero cuando cerró la muestra y no le entregaron el cuadro, ella misma fue al museo a solicitarlo “me dijeron que se había perdido, que no estaba”.

“Robado. Este es el cuadro (óleo) que presté a la Casa Estudio Diego Rivera. Se exhibió en la avenida Altavista esquina Diego Rivera al lado del San Ángel Inn. El marco es de madera pintada amarillo mate” escribió la noche del martes la escritora, quién aseguró que quién “me pidió el cuadro fue Mariana Holguin”, coordinadora del proyecto.

“Mariana Holguín fue quien me lo pidió y creo que ella firma la carta, no lo tengo aquí en la cabeza. Pero nunca me lo devolvieron, después el otro director fue Rius Caso y luego me dijeron que habían buscado en las bodegas y que no había nada” señala la escritora y periodista en entrevista.

Elena Poniatowska Amor asegura que a pesar de sus gestiones no he tenido respuesta “nadie sabe nada”, pero peor aún, ninguna autoridad ha hecho nada. Ni entonces ni ahora. Ni siquiera al hacerlo público a través de redes sociales ha recibido ni una llamada: “A mí no me pelan, no recibo absolutamente nada ni del Inbal (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ni de (Secretaría de) Cultura, ni de nada, es la indiferencia total”, afirma.

Cuenta que ella le compró la obra de Nahui Olin al que era médico de la pintura Raoul Fournier, que era su tío e iba a cerrar su consultorio. “El cuadro de Nahui Olin era un pequeño como cementerio y tenía un marco ancho, grueso, amarillo y yo se lo presté al museo Diego Rivera el que está en Altavista, en San Ángel, allí hicieron una exposición de Nahui Olin, de su obra, la fui a ver y después como no me devolvían el cuadro fui por él y me dijeron que se había perdido, que no estaba”.

Agrega que hasta no tiene ninguna respuesta, “lo que sí tengo es la carta pidiéndome el cuadro y creo que el acuse de recibo, la constancia de que ellos lo pidieron y de que ellos se lo llevaron”, señala Elena en entrevista telefónica y asegura que ella se aguantó todo este tiempo “pero de repente me dio mucha tristeza. Yo no soy coleccionista, no tengo cuadros, obras que tú digas. Los entrevistados que tuve hace años algunos me decían “te regalo un cuadro” pero yo nunca acepté, era medio feo hacerlo, pero ese sí era mío porque yo misma se lo compré a Raoul Fournier cuando iba a quitar su consultorio”.

Elena Poniatowska dice que el cuadro lo tuvo varios años hasta que se lo pidieron prestado, “yo lo presté de mil amores, con mucho gusto”. Hasta ahora no ha recibido respuesta, aún tras publicar en Twitter que “LO PERDIDO QUE APAREZCA”.

