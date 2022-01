México va por combate al tráfico de armas con despliegue de 20 agentes en EU

La relación de México con Estados Unidos no es aquella en la que priva la sumisión, como ocurrió en algunos periodos, sino que se construye sobre el respeto mutuo y una coincidencia de visión geopolítica, defendió el canciller Marcelo Ebrard. Es por ello que México enviará a una veintena de agentes para combatir el trasiego ilegal de armas

La seguridad entre ambas naciones, expuso Ebrard Casaubon, es una de las prioridades. Para México, añadió, la meta es reducir la delincuencia y para ello se busca combatir el tráfico ilícito de armas.

El canciller detalló que Estados Unidos aceptó que México envíe hasta 20 o 23 agentes, que se van a concentrar en el tema de armas.

“Es decir, aplicar el principio de reciprocidad. Ya está la Cancillería trabajando para ello, en combinación con el gabinete de seguridad”.

Al participar en la reunión plenaria de los senadores de Morena, Ebrard, quien se conectó vía online desde Tegucigalpa, Honduras, destacó que con Estados Unidos se puede construir una relación igual a la de los presidentes Lázaro Cárdenas y Theodore Roosevelt: de respeto.

“Hay muchas coincidencias, hay una visión geopolítica parecida, y eso no quiere decir que no tengamos diferencias de intereses. Hay dos visiones históricas en México, de qué hacer en la relación Estados Unidos; hay una visión que supone que la mejor manera de tener relaciones buenas con Estados Unidos es llegar al extremo de la complacencia, prácticamente, casi a no tener ninguna posición propia”, dijo.

Ebrard expuso ante senadores de Morena que durante el último año, en materia de política exterior, se trabajó en organizar la relación con Estados Unidos.

Habló del discurso de que hay apuestas políticas para que México tenga un desencuentro: “De hecho hay tal insistencia que pareciera ser el recurso político de quienes no tienen otro tipo de elementos para convencer o contender con el gobierno del que formamos parte. Bueno, no se ha dado este desencuentro, por el contrario”.

Existe una coincidencia ideológica con Estados Unidos, dijo, por ejemplo, en temas como el hecho de que las empresas deben pagar los impuestos que no pagan o el esfuerzo promovido para que no haya paraísos fiscales.

Los discursos del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris, señaló, coinciden con los que dicta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hace tiempo que no teníamos una circunstancia así; es una visión común sobre el futuro de Norteamérica. El presidente Biden convocó la Cumbre de las Américas en junio, y el presidente López Obrador propuso, en el aniversario de Simón Bolívar, que hubiese un enfoque distinto de Estados Unidos respecto a las Américas”.