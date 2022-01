Los Ardillos siembran terror en Guerrero; atacan tres comunidades de Chilapa

Integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) llamaron al gobierno de Evelyn Salgado Pineda a frenar los ataques armados por parte de organización criminal de Los Ardillos en las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, en el municipio de Chilapa.

La mañana de este 30 de enero, el grupo paramilitar de Los Ardillos irrumpió en dichas comunidades abriendo fuego contra las viviendas y sus habitantes. Los ataques comenzaron minutos antes de las ocho de la mañana y se mantuvieron por más de dos horas.

A través de un comunicado, los miembros del CIPOG-EZ informaron que, aunque existe una base de operaciones mixtas en la comunidad de Tula, los elementos de seguridad no respondieron inmediatamente a las agresiones, tal y como señaló el gobierno estatal.

“Desde la mañana de este domingo se recibió el reporte al número de emergencias sobre detonaciones de armas de fuego desde las partes altas de dicha zona. Por lo cual, personal de la Policía Estatal, establecidos en esa área del municipio de Chilapa, procedieron de inmediato a dar atención”. — Señala el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

El CIPOG-EZ notificó que no hubo lesionados porque los habitantes se resguaradaron debajo de los muebles al interior de sus casas. No obstante, cuestionaron el papel de las autoridades con respecto a la organización criminal, pues en el comunicado no aclaran que fueron Los Ardillos quienes perpetraron el ataque.

“Nos deja mucho que pensar, vemos que les temen, que no los nombran, que los protegen; ya lo hemos dicho en otros momentos, dentro de las presidencias municipales, fiscalía, policías municipales, se pasa información y se protege a este grupo narco-paramilitar”. — CIPOG-EZ.

Por otra parte, desmienten que las autoridades hayan intervenido para evitar que los pobladores se agredieran entre sí, como señala el comunicado oficial. Y aseguraron que los únicos elementos que llegaron al lugar de los hechos fueron miembros de la Guardia Nacional.

«Llamamos a las autoridades a hacer su trabajo, a cuidar la vida de las comunidades y a desmantelar al grupo delincuencial “Los Ardillos”». — Señala el comunicado del CIPOG-EZ.

Cabe señalar que, como parte de su mensaje a 100 días de gobierno, Salgado Pineda se comprometió a no dejar impunes los hechos violentos en los que también se vieron involucrados Los Ardillos, que tuvieron lugar en la localidad de Buenavista de la Salud el 26 de enero y dejaron un saldo de cinco muertos y un herido.

Los ataques de Los Ardillos no son algo aislado en la región. El 11 de diciembre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)emitió medidas cautelares para que el gobierno que encabeza Salgado Pineda protegiera a las comunidades de Chilapa de Los Ardillos, mismas que siguen sin cumplirse a cabalidad.

