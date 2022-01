Ricardo Anaya se juega su futuro este lunes y deberá comparecer en el Reclusorio Norte por Odebrecht

Este lunes el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, tendrá una cita decisiva con la justicia para defenderse de las acusaciones en su contra por la presunta recepción de sobornos de la constructora Odebrecht, a través del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética del ex presidente, Enrique Peña Nieto.

Tras concretarse tres aplazamientos de las audiencias ante un juez en el Reclusorio Norte--26 de agosto, 4 de octubre y 8 de noviembre-- Anaya Cortés fue obligado a presentarse físicamente, luego de haberse conectado desde Estados Unidos en las últimas sesiones.

La defensa del ex diputado federal alegó al juez Marco Antonio Fuerte Tapia que necesitaban al menos 40 días para realizar la revisión del expediente de 137 mil fojas con las acusaciones de Fiscalía General de la República (FGR) y las pruebas en su contra, por lo cual era necesaria la posposición de la audiencia.

La investigación a cargo de la FGR acusa al aspirante presidencial por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, quien habría recibido hasta 6.8 millones de pesos procedentes del ex titular de Pemex.

Aunque Anaya fue obligado a conectarse desde territorio nacional en la comparecencia del pasado 8 de noviembre, no pudo probarlo ante el juez del Reclusorio Norte, por lo cual este lunes debe acudir, en compañía de su defensa, a la audiencia, donde también tendrá participación la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De incumplir con la obligación impuesta por Fuerte Tapia, el político panista complicaría su proceso, debido a que el juez estableció que la Fiscalía tendrá la autorización para “buscar los medios que considere prudentes para garantizar su presencia en esta sala de audiencias”.

En este sentido, si no acude presencialmente el ex candidato presidencial, la institución dirigida por Alejandro Gertz Manero podría levantar una orden de aprehensión en su contra.