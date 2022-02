Pfizer y Moderna suben precios de sus vacunas anti Covid; AstraZeneca, la más accesible

La urgencia por obtener una vacuna contra el Covid-19 provocó el desarrollo de los biológicos en un tiempo nunca antes visto, lo cual pudo concretarse gracias a la secuenciación exitosa del virus SARS-CoV-2 y el trabajo de los equipos de especialistas detrás de las farmacéuticas.

Sin embargo, la innovación tecnológica y el despliegue internacional de las empresas representa un precio alto para los gobiernos de los países del mundo, por lo cual algunos han evitado adquirir en grandes volúmenes los preparados de mayor calidad, efectividad o reconocimiento.

De acuerdo con The Guardian, tanto la vacuna anti Covid de Pfizer como de Moderna elevaron sus precios tras los primeros reportes en la firma de los contratos hace algunos meses.

En particular, con base en información de The Financial Times, el biológico desarrollado por Pfizer y BioNTech pasó de 20.91 a 26.31 dólares por dosis, según las transacciones establecidas con la Unión Europea. Además, su valor es más alto en los convenios con Reino Unido, pues se ubica en 29.68 dólares por preparado.

Por su parte, la vacuna de Moderna, también basada en la tecnología del ARNm, se vende a los países hasta en 37 dólares, fuera de Estados Unidos, ya que en territorio estadounidense su precio alcanza los 16.50 dólares.

El biológico de AstraZeneca se coloca como uno de los más accesibles del mercado mundial de vacunas contra Covid-19, debido a que su precio, en promedio, es de cinco dólares por preparado, aunque en algunos sitios tiene una disminución de hasta 2.15 dólares, en el contrato con el bloque europeo.

Al respecto, la dosis desarrollada en conjunto con la Universidad de Oxford se convirtió en una de las opciones para los países de ingresos medios y bajos que al mismo tiempo ha probado una alta efectividad a través del uso del vector adenoviral, una muestra debilitada del virus del resfriado común que busca estimular al sistema inmunológico.