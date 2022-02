Yolanda Díaz insta a ERC a negociar con “seriedad” sobre la reforma laboral, tras no responder a sus propuestas de pacto

Subraya que el tiempo «no es una excusa» y que quedan 24 horas para poder lograr un consenso

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha replicado al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que sí han trasladado propuestas para lograr su respaldo a la reforma laboral pero «no han sido respondidas» e insta a los republicanos a sentarse a negociar «con seriedad», dado que hay tiempo.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación en una breve comparecencia en los pasillos del Congreso, para recalcar que el Ejecutivo «nunca se levanta de una mesa de negociación» y que el «tiempo no es una excusa», dado que quedan 24 horas para la votación sobre la convalidación de la reforma laboral.

«Hemos planteado propuesta respetando el acuerdo del diálogo social que no han sido respondidas e instamos a ERC a sentarnos a negociar, con seriedad, en una mesa. Insisto, hay tiempo», ha desgranado.

Anteriormente defendió que el dato de 15% de contratación indefinida registrado en enero, en alusión a los datos del paro conocidos este miércoles, se debe «sin lugar a dudas» a la reforma laboral acordada por el Gobierno, la patronal y los sindicatos

RUFIÁN: NO APOYAN UNA NORMA QUE NO DEROGA LA REFORMA DEL PP

Previamente, Rufián ha asegurado que alguien del Gobierno «se ha pasado de frenada» al pensar que su formación iba a apoyar una ley que no deroga la reforma laboral del PP, en contra de lo que se había prometido, y que «sólo gusta a Ciudadanos».

Rufián ha incidido en que su partido «escuchará hasta el último minuto» antes de la votación para la convalidación del decreto pero ha dado su palabra de que el Gobierno «no se mueve» ni ofrece alternativas a ninguna de las reivindicaciones que ERC y otros grupos independentistas han puesto sobre la mesa.

Desde el espacio confederal han mostrado incomprensión por la actitud de los republicanos hasta el momento, con una postura que va en contra de los defendido por los sindicatos mayoritarios en Cataluña y que constituyen una parte importante de las bases de ERC.

Y es que han recalcado que la posición de ERC no se entiende, dado que no sus argumentos no implican rechazo a la reforma laboral, que aportará beneficios al mercado laboral. Por tanto, avisan de los efectos que tendrá alinearse con PP y Vox con su voto en contra.

Desde el Ejecutivo se intensifican las conversaciones con los grupos parlamentarios para tratar de garantizar los respaldos suficientes a la convalidación del proyecto normativo.