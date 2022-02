Policía prepara órdenes de aprehensión por asesinato a periodistas

Ricardo Mejía Berdeja , subsecretario de Seguridad, informó que ya se alistan las primeras órdenes de aprehensión por los asesinatos contra los periodistas de Baja California , Lourdes Maldonado y Margarito Martínez.

“En ambos casos, en el de Margarito Martínez y en el de Lourdes Maldonado hay avances muy importantes, tanto del modus operandi, la mecánica de los hechos, se han venido recuperando indicios, se han hecho las indagatorias técnicas y jurídicas necesarias para poder ya judicializar los casos”, dijo Mejía Berdeja en la conferencia mañanera de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador en Hidalgo.

El subsecretario de Seguridad señaló que pronto se girarán las primeras órdenes de aprehensión, pero no se puede adelantar información para no “advertir” a los presuntos culpables.

El funcionario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer el caso de Netzahualcóyotl Cordero, periodista de CG Noticias, de Ciudad del Carmen, que gracias a la proyección del mecanismo de protección logró superar una agresión y detener a uno de los perpetradores.

“Dos sujetos se presentaron en su domicilio, pero lo pudieron someter, afortunadamente no sufrió ningún daño físico y se detuvo a uno de los dos perpetradores”, refirió Mejía Berdeja.

El subsecretario agregó que el comunicador se inscribió en el programa de protección a periodistas y defensores de derechos humanos porque ya había tenido una amenaza, lo ofrecieron sacarlo, pero quiso mantenerse en Quintana Roo.

“Cuando se presentaron los hechos activó el botón de pánico que tenía y se pudo dar auxilio. No podemos revelar más datos, pero está bien con su familia y resguardado, hay un detenido que será vinculado y vamos por el otro sujeto”, describió.

No habrá impunidad en crímenes contra periodistas, asegura AMLO

Al asegurar que no habrá impunidad en los crímenes contra periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los autores materiales e intelectuales de estos delitos que su gobierno no respetará “enjuagues” con autoridades estatales o municipales.

“Ya no es lo mismo, no somos iguales, no se confundan, no hay protección, nada, que tenemos comprada la plaza y estamos bien parados, es más como nosotros dimos dinero en la campaña para que ganara el presidente municipal o cualquier autoridad, ya, el secretario de seguridad pública está a nuestro servicio, eso ya se acabó.

“Puede ser que hagan sus acuerdos o enjuagues, pero nosotros no respetamos nada de eso, es avisar, ya no se usa el enviar telegramas, pero es decirles ya no hay impunidad”, declaró el Presidente.

En su conferencia de prensa, López Obrador destacó la ayuda de la ciudadanía en la protección de periodistas.

Destacó el caso del periodista de Isla Mujeres, que se salvó de un ataque a su persona.

“En la investigación de Tijuana (por los asesinatos contra Lourdes Maldonado y Margarito Martínez) nos están ayudando mucho los vecinos, mucho todo mundo quiere contribuir a pacificar al país”, refirió.