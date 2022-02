Mamá fitness se defiende de las criticas por llevar a su hijo a la escuela con ropa ajustada

Luego de volverse viral en video donde una mujer la grabó considerando que su atuendo era ‘inaporpiado’ para ir a dejar a su hijo a la primaria, la modelo fitness por fin respondió.

Mediante su cuenta de facebook, Vanessa Romero, modelo, físicoculturista y abogada de profesión, aseguró que los planes de la mujer que intento denigrarla no salieron como hubiera querido, ya que al contrario le genero seguidores en sus redes sociales.

“El video que se hizo viral con mal designo hacia mi persona, donde esa madre hizo queriendo denigrarme, expresándose con tal desprecio hacia mi y exponiéndolo a mi hijito de 4 años sin saber que eso es delito…. Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mi”, comentó.

Asimismo agradeció a todas las personas que le brindaron su apoyo, esto tras los grotescos comentarios que recibió por su ropa.

“Este post no es para hablar de esa mujer. es para agradecerle a todas esas personita que estuvieron a mi lado mi bella familia, amigos y personas que no me conocen me demostraron su apoyo tan bonito y personas que subieron fotos, videos, imágenes mías diciéndome cosas que me hicieron llenar los ojos de lagrimas de felicidad, supe qué hay más personas buenas, empáticas , y con amor en sus corazones”, destacó.

Por último, aseguró que es una mujer atlética que siempre esta al cuidado de hijo, pues es su motor de vida.

“Soy una mami fit que trabaja y cuido que mi hijito con todo el amor del mundo, y no hago nada malo a nadie la gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores”.