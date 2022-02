Rescatan a 60 perros y gatos en predio de Chimalhuacán

Amigos sobre el #CasoDeChimalhuacan Estado de México , son muchísimos animalitos , su dueño está desaparecido hace más de dos semanas , se quedaron en abandono total , logramos enviar 2 bultos de alimento de gato y uno de perro gracias a la cooperación de 2 amigas y dos vecinas están haciendo el favor de monitorear pero es terrible como verán lo que están viviendo ! Urgen hogares amigos por favor , no los dejen en el olvido 🙌 Una señora se va a llevar un gato Dos personas me preguntaron por perros y luego ya no me contactaron 😢 Urgen hogares ! No tengo tiempo de contestar mensajes, ni comentarios , solamente personas que puedan ayudar manden WhatsApp 5517470912 ! Y no voy a dar la dirección por qué no vamos a exponer a que alguien lastime a los animales o que se metan a robar el predio abusando de que no está el señor , dejen de presionar por favor , siempre se miden riesgos . Urge la difusión por favor o se van a terminar muriendo solitos ahí !! Hogares , ayuda 🙏 Son más de 60 gatos. !!!!