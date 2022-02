Austeridad no aplica con funcionarios en el extranjero por costo de vida, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió este lunes a revisar los sueldos y prestaciones que perciben los embajadores, cónsules y trabajadores del Servicio Exterior Mexicano (SEM).

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que hay países en donde el costo de la vida es muy alto y deben de tener sueldos más altos que el que él percibe, pero aún con eso, se comprometió a hacer esta revisión.

“Vamos revisarlos (los sueldos), hay el compromiso de mantener los sueldos, las prestaciones, como se encontraron cuando llegamos al gobierno. Está es, en efecto una excepción al plan de austeridad republicana, por los motivos que has expuesto, la vida en algunos países en el extranjero es más cara y tiene que tener mejores sueldos”.

Así descartó la aplicación del plan de austeridad republicana que impuso a su llegada al poder, a fin de ahorrar para destinar los recursos a los más pobres.

“De todas maneras, vamos a mantener como política el que no bajen los sueldos de altos funcionarios públicos del Servicio Exterior, pero ofrezco que hagamos una revisión nosotros, o sea para ver los casos, porque puede ser que no deba de tratarse a tabla rasa, sino que cada país, de acuerdo a su costo de vida, tenga una consideración en cuanto a sueldos. Vamos a hacer la revisión, pero sí considerar que hay países en donde es muy cara la vida, que con lo que yo ganó no podría o les costaría poder pagar sus gastos y los de sus familiares, pero eso lo vamos a analizar”, aseveró.