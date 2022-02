México.- Jorge Volpi, director del Centro de Estudios Mexicanos en España: “Pedir perdón por la conquista era una posibilidad”

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El nuevo director del Centro de Estudios Mexicanos en España de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Volpi, ha señalado que pedir «perdón» por la conquista española en el país americano hace 500 años «era una posibilidad», pero se dio «en un año difícil».

«Hemos pasado ya este año que ha sido demasiado complejo y ha hecho muy compleja la relación (entre los dos países). Es verdad que ha habido momentos y lugares donde se han hecho perdones públicos de rectificación histórica y lo hemos visto, por lo que pedirlo era una posibilidad», ha señalado en declaraciones a Europa Press el escritor mexicano tras un acto en el Instituto Cervantes.

Al ser preguntado sobre si estaba de acuerdo con la reclamación del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, Volpi ha apuntado que es una petición «en un momento difícil por las cuestiones de políticas internas en México y España». «Pero espero que, tras este año, se dé lugar a más libertad, más crítica y más pensamiento entre los dos países», ha añadido.

El acto de su presentación como nuevo director ha tenido lugar este lunes 7 de febrero en el Instituto Cervantes y ha contado con la presencia del director del centro de estudios México-UNAM-España, Jorge Volpi; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el secretario de estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el mundo, Juan Fernández Trigo; y el coordinador de asuntos internacionales de la UNAM, Francisco Trigo Tavera.

Durante su intervención, Volpi ha señalado en rueda de prensa que «los países y las naciones son ficciones –grandes, maravillosas y terribles ficciones– a las que servimos y de las que nos valemos» y ha señalado que las ficciones que han sido México y España «han tenido una compleja y rica relación a lo largo de los últimos 500 años».

«Sin embargo, me gustaría no centrarnos en estas ficciones abstractas y centrarnos más en las historias y los relatos de tantas personas que han hecho el camino de ida y vuelta entre España y México, en las que me identifico yo también», ha puntualizado.

En este sentido, ha explicado sus diferentes viajes entre ambos países. Hace 25 años inició «su camino» en España comenzando su doctorado en la Universidad de Salamanca. En 1999, Volpi ganó el ‘Premio Biblioteca breve’ que, según ha desvelado, «le trastocó para siempre la vida» y ha agradecido que desde entonces sus libros también se publiquen en «este lado». Después, volvió a vivir durante un año en San Sebastián para dedicarse únicamente a la escritura. Posteriormente, volvió a México y en 2009 regresó a España hasta 2011.

Asimismo, Volpi dirigió el Festival Cervantino en México, en el que llevó a España como ‘País Invitado’ para realizar las actividades en torno al aniversario de Cervantes. «Finalmente, aquí estoy de vuelta gracias a la generosidad de la Universidad», ha agregado.

«He recibido la misión que ha tenido esta oficina de tratar de mejorar y ampliar esos caminos de ida y vuelta de tantos estudiantes –que como yo hace 25 años–, que cruzaron el Atlántico para tener esa oportunidad de ver lo que es la vida y las ideas en una u otra orilla», ha subrayado Volpi.

UNAM-España se inauguró en Madrid en 2013 con la finalidad de poner en marcha junto con el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires el servicio internacional de evaluación de la lengua española, conocido como SIELE.

Según han informado, se trata de una iniciativa de proyección global en la que se han asociado más de 70 instituciones para asegurar la incorporación de la diversidad con la que el mundo panhispánico enriquece la lengua española.

Además, UNAM-España difunde la cultura mexicana e iberoamericana a través de diferentes actividades de intercambio y divulgación. También fomenta los vínculos académicos con instituciones españolas, impulsa programas de doble titulación y crea cátedras conjuntas.

«NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIDAD»

Por su parte, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha afirmado que «se trata de trabajar juntos, de comprender que nuestra fuerza está en la unidad, y que la unidad debe de estar en el respeto». «En ese sentido, para el Instituto Cervantes es decisivo el proyecto de colaboración con la UNAM», ha calificado.

En alusión a los proyectos culturales realizados, Montero ha destacado el proyecto CANOA, «que intenta la internacionalización de la cultura hispánica en la realidad internacional». Asimismo, en proyectos académicos, ha subrayado SIELE, «el proyecto que acredita la calidad de todo lo que tiene que ver con la certificación del español en la extensión de títulos», define.

Por su parte, el secretario de estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el mundo, Juan Fernández Trigo, ha asegurado que Volpi es «la persona adecuada para hacerse cargo del centro». A su vez, ha subrayado el papel de la proximidad emocional entre ambas partes.

«Muchas veces cuando hablas con algún latinoamericano te dice que la primera vez que vió Madrid se dio cuenta de lo familiar que es, nunca podría imaginar que se pareciese tanto al lugar de donde viene. Yo creo que eso es lo positivo de nuestra relación con latinoamérica, el poder –además de trabajar en lo concreto: en la economía, en la cultura, en la política exterior—, el saber que tienes siempre a alguien pendiente porque hay una proximidad emocional que hace que las cosas resulten mucho más fáciles», ha comentado.

Por otro lado, el coordinador de asuntos internacionales de la UNAM, Francisco Trigo Tavera, ha expresado que la lengua española aglutina «la riqueza y diversidad de una comunidad de más de 500 millones de personas». Asimismo, ha recordado que México es el país con más hablantes del español, 1 de cada 4 hispanohablantes nativo es mexicano, y ha agregado que «se suman a la proyección internacional de nuestra lengua».