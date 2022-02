Colombia/Rusia.- Colombia da por “superadas” las “diferencias” con Rusia sobre la asistencia a Venezuela

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha dado este martes por «superadas» las «diferencias» con Rusia sobre la asistencia que el país euroasiático proporciona a Venezuela, después de que las autoridades colombianas acusaran a Moscú de presunta injerencia en la frontera de ambos países.

Así se ha expresado Ramírez tras mantener una reunión con el embajador de Rusia en Colombia, Nikolai Tavdumadze, que la también ministra de Exteriores colombiana ha calificado de «franco» y «sincero». En la reunión, Moscú garantizó que la asistencia a Venezuela es técnica y no militar.

«Quedan superadas (las diferencias) porque el ministro (de Defensa, Diego Molano) le ha explicado al embajador por qué él se había referido a la preocupación de que esa asistencia técnica de Rusia a Venezuela no fuera ningún tipo de amenaza para Colombia, porque sabemos que esos grupos que operan en la frontera son terroristas y criminales», ha indicado, según ha recogido Blu Radio.

Según la vicepresidenta, Colombia ha planteado «firmemente» que Rusia garantice que el armamento no termine en manos de grupos irregulares colombianos y que finalmente sea usado contra Bogotá.

«Una cosa es que un gobierno compre, otra cosa es que no se use jamás en una acción que realicen las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)», ha continuado Ramírez, que ha asegurado que Rusia ha dado «garantías» de que la venta de armamento «se hace bajo protocolos internacionales». «Se nos ha dado la garantía de que el último usuario serán las fuerzas militares de Venezuela y no grupos irregulares», ha zanjado.

Molano denunció una «injerencia extranjera» por la presunta movilización de efectivos venezolanos en la frontera con Colombia con el apoyo de Moscú. La Embajada de Rusia en Colombia rechazó las acusaciones y trasladó su «perplejidad» ante los «continuos intentos de acusar sin fundamento a Rusia de la presunta injerencia en asuntos internos de Colombia».

El Gobierno venezolano ha indicado en varias ocasiones que mantiene la cooperación militar con Rusia y ha defendido su derecho a hacerlo. Por su parte, el embajador de Rusia en Venezuela ya apuntó que los intereses de ambos países están determinados por las leyes venezolanas y sus compromisos internacionales.