Para Snoop Dogg, el Super Bowl es un “sueño hecho realidad”

LOS ANGELES (AP) — Snoop Dogg no permitirá que el escenario del Super Bowl lo ponga nervioso. El rapero dice que se preocupará por su próxima actuación en el medio tiempo después de que suceda.

“Para mí, cuando me presento en vivo, nunca dejo que el momento sea más grande que yo”, dijo Snoop Dogg en una entrevista reciente con The Associated Press desde su estudio en Inglewood, California, un suburbio de Los Ángeles donde el Super Bowl se disputará el domingo. Snoop Dogg subirá al escenario con Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige.

“No voy a entender hasta que ocurra”, agregó. “Mientras está ocurriendo, estoy en la zona, estoy apegado al guion, enfocado como un láser, en el punto, sonando bien, viéndome bien y sintiéndome bien. Quiero dar una gran presentación. Después de que suceda es cuando estaré nervioso de verlo, ver cuál es la reacción. Pero mientras estoy pasando por ello, no es nada”.

Snoop Dogg dijo que presentarse en el Super Bowl en el estado de donde es originario es “un sueño hecho realidad”. Agregó que está deseoso de compartir el escenario con leyendas musicales que también son sus amigos.

“Todos somos uno, todos estamos unidos”, dijo el rapero de 50 años, quien señaló que podría interpretar su clásico de 1994 “Gin and Juice”, pero no ha tomado una decisión final. “Si realmente lo piensas, lo que el mundo necesita entender es que necesitamos unión en vez de división o separación”.

Snoop Dogg dijo que su show es importante para el legado de la cultura del hip hop. Otros raperos que se han presentado en el Super Bowl son Travis Scott, Sean “Diddy” Combs, Queen Latifah, Nelly y Big Boi de Outkast.

Dre, Snoop Dogg, Eminem, Blige y Lamar se unen a una lista de celebrados artistas que han encabezado el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, como Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Shakira y, más recientemente, The Weeknd.

“Todavía pienso que estoy soñando porque no puedo creer que permitan que un verdadero artista de hip hop engalane el escenario de un Super Bowl de la NFL”, dijo Snoop Dogg. “Solo vamos a esperar ese momento y armar algo que sea espectacular, hacer aquello por lo que somos conocidos y sumar al legado”.