Próximos estrenos: “Mrs. Maisel”, Kanye y “From”

En esta combinación de fotos, el arte promocional de la serie "The Marvelous Mrs. Maisel", que regresa en una nueva temporada el 18 de febrero en Amazon; "LBJ: Triumph and Tragedy", un documental de dos partes sobre Lyndon Baines Johnson que se transmite En esta combinación de fotos, el arte promocional de la serie «The Marvelous Mrs. Maisel», que regresa en una nueva temporada el 18 de febrero en Amazon; «LBJ: Triumph and Tragedy», un documental de dos partes sobre Lyndon Baines Johnson que se transmite el 20 y 21 de febrero por CNN, y la serie de […] (AP)