Colegiaturas aumentaron en los últimos 17 meses en escuelas privadas, señala el INEGI

Las escuelas privadas del país aplicaron el mayor aumento en colegiaturas de los últimos 17 meses; sin embargo, en algunos estados llevaron a cabo incrementos que no se habían visto en más de seis años. A escala nacional, la educación se encareció 2.7% en enero de este año frente al mismo mes de 2021, el alza más pronunciada desde agosto de 2020.

No obstante, 18 entidades federativas reportaron un aumento superior a la media nacional, de acuerdo con el Inegi. Tlaxcala fue el estado donde más subieron las colegiaturas, 5.6% el mes pasado, más del doble que el promedio nacional.

Le siguieron Campeche, con un incremento de 5.1%, el mayor desde agosto de 2015; Baja California Sur, de 4.6%, el más pronunciado desde abril de 2019, y Sinaloa, con un alza de 4.5%. El bajo o nulo crecimiento de inversión pública en infraestructura escolar ha limitado la cobertura de las necesidades de los hogares en diferentes segmentos educativos, dijo Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey.

Destacó la política de rechazo de aspirantes a las prepas y universidades gubernamentales, por lo que la insuficiencia de la inversión pública ha incentivado el desarrollo de la educación privada en el país. “La intensidad de la competencia local entre ambos sectores [público y privado] y la diferente demanda de estos servicios en cada estado son algunos de los factores que marcan la heterogeneidad del incremento en el costo de la educación privada en el país”, expuso.

Por nivel educativo

En el caso particular del grado medio superior, el importe de colegiaturas se incrementó 7.6% en Sinaloa; 6% en Campeche y 5.8% en Tlaxcala. En el nivel preescolar sobresalió el aumento de 12.9% en Campeche y de 5.5% en Baja California Sur. Para el caso de la educación primaria, Tlaxcala anotó una carestía de 8.5%, mientras Campeche y Sinaloa reportaron aumentos a nivel secundaria de 8% y 7.4%, respectivamente.

En educación superior, Tlaxcala y Baja California Sur registraron los mayores aumentos en colegiaturas, de 7.4% y 7.1% en cada caso. En cuanto a carreras cortas, Sinaloa observó un aumento de 7.1%, y Baja California Sur, de 6%, indica el Inegi. Por lo que se refiere al costo de una enseñanza adicional, Tlaxcala y Baja California Sur reportaron los mayores aumentos, de 6% y 5%, en ese orden.

Finalmente, en materia de guarderías y estancias infantiles sobresalió Sinaloa, donde aplicaron un alza de 6.8%. Raymundo Tenorio aclaró que los precios de las colegiaturas tendieron a estabilizarse un poco en los últimos dos años por la pandemia. Señaló que las escuelas de nivel básico y preescolar no tuvieron la capacidad de responder a la continuidad de los estudios, porque no estaban preparadas para la educación a distancia, de modo que una estrategia para retener a los alumnos fue no aumentar las colegiaturas.

“Las escuelas que contaron con infraestructura tecnológica para impartir clases a distancia sí pudieron darse el gusto de aumentar la colegiatura”, agregó. Desde su perspectiva, en la medida en que los colegios ponen en marcha esquemas de enseñanza híbridos, la falta de infraestructura tiende a superarse. En todo el país, los hogares destinan 6% de su gasto a artículos y servicios educativos, reveló la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares que publica el Inegi.