Stamer confirma que ha recibido amenazas de muerte tras la falsa denuncia de Boris Johnson

El líder de los laboristas británicos , Keir Starmer, ha confirmado este lunes haber recibido amenazas de muerte tras las denuncias infundadas del primer ministro, Boris Johnson , quien le acusó de no haber procesado al ya fallecido presentador de televisión Jimmy Savile por pedofilia cuando ejercía como jefe de la Fiscalía en 2009.

Starmer ha lamentado que las falsas acusaciones de Johnson hayan «alimentado» las «teorías de la conspiración de la derecha», pero ha preferido no ahondar más en el caso para no dañar a su familia. «Tengo niños pequeños y no tengo particular interés en que escuchen demasiado lo que pueden o no decir sobre mí», ha dicho.

«Es muy importante para mí decir que lo que dijo el primer ministro estuvo mal, estuvo muy mal. Sabía exactamente lo que estaba haciendo», ha zanjado el líder laborista británico en los micrófonos de la BBC.

El caso se remonta a primeros de este mes de febrero, cuando Johnson desde la Cámara de los Comunes acusó falsamente a Starmer de no haber actuado a tiempo contra Savile cuando estaba al frente de la acusación pública. Este conocido presentador de la BBC fue acusado al poco de su muerte en 2011 de haber abusado de 500 niños.

Por su parte, Scotland Yard ha confirmado que ha abierto una investigación sobre las amenazas de muerte que Starmer ha estado recibiendo desde las falsas acusaciones de Johnson, quien por el momento ha evitado pedir disculpas. El primer ministro ha zanjado la cuestión reculando en una reciente entrevista señalando que el jefe de la oposición «no tenía nada que ver» con aquello.

Entre las amenazas a Starmer hay llamamientos para que sea ejecutado de manera pública. La semana pasada tanto él como el encargado laborista de la oposición en Asuntos Exteriores, David Lammy, tuvieron que ser escoltados a su salida del Ministerio de Defensa de una turba que les acusaba de proteger a los pedófilos.

Las imágenes de Starmer siendo trasladado en un coche de la Policía para evitar males mayores con la multitud que se agolpaba para increparle han sido reprobadas por varios miembros del Gobierno, entre ellos el propio Johnson quien calificó el comportamiento de aquella turba como «absolutamente vergonzoso».

No obstante, Downing Street negó que lo ocurrido tuviera algo que ver con las declaraciones de Johnson y dejó claro que el jefe del Gobierno no se disculpará y responsabiliza de todo a ese grupo de manifestantes.