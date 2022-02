Fútbol.- Al-Khelaïfi asegura que no tiene “casi relación” con el Real Madrid y que Mbappé “está orgulloso en el PSG”

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, aseguró que no existe «casi relación» con el Real Madrid, principalmente por el tema de la Superliga que tiene a Florentino Pérez como uno de sus firmes impulsores y defensores, y también dejó claro que Kylian Mbappé «está orgulloso de jugar» en el conjunto parisino.

El equipo francés y el 13 veces campeón de Europa se miden este martes en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y los dos dirigentes se vieron las caras en la tradicional comida de antes del partido, uno de sus primeros encuentros tras la polémica surgida con el amago de creación de la Superliga, a la que es contraria el PSG y Al-Khelaïfi, presidente también de la Asociación Europea de Clubes.

«Todo el mundo lo sabe, no tenemos casi relación. No voy a volver sobre lo que pasó, tenemos opiniones, mentalidades y objetivos muy diferentes. Yo creo en el fútbol accesible para todos, desde el club más pequeño hasta el más grande, y ellos no lo creen así», señaló el dirigente catarí en declaraciones a ‘Canal+’ recogidas por ‘Le Parisien’.

Además, Al-Khelaïfi también habló de Mbappé, jugador que aún no ha renovado y sobre el que tiene mucho interés el Real Madrid. «Kylian es un gran campeón, con mentalidad de acero y es un profesional ejemplar. Está orgulloso de poder jugar en el PSG, de representar a su ciudad y a su país», sentenció.